A Siracusa torna a ospitare una tappa del Gran prix Sicilia Open Water 2019

La federazione Italiana Nuoto ha assegnato al TC Match Ball di Siracusa per il terzo anno consecutivo una tappa del Gran prix Sicilia Open Water 2019 circuito individuale e per società gran prix nazionale di mezzo fondo, fondo e gran fondo denominata “Prua al Mare” che la società ha voluto fortemente dedicare a Enzo Maiorca e Rossana Maiorca madrina della manifestazione Patrizia Maiorca neo presidente dell’area marina protetta. La manifestazione sarà diretta da Maurizio Breschi collaborato dall’affiatato gruppo masterball di Siracusa.

La manifestazione si svolgerà nello splendido scenario dell’area marina protetta del Plemmirio situata sulla costa orientale di Siracusa classificata come area specialmente protetta di interesse mediterraneo premiata come oscar ecoturismo 2017 da Federparchi e Legambiente. Cosa c’è di più ecocompatibile di una gara di nuoto? La gara infatti attirerà nuotatori da tutta l’Italia.

Il tracciato di gara della misura di 2,6 km è da percorrere in senso anti orario per due volte per un totale di 5,2 Km . La gara del miglio seguirà lo stesso percorso naturalmente ridotto. Straordinario il numero delle iscrizioni raggiunte oltre i 250 iscritti, da tutta l’Italia, nonostante l’ infelice concomitanza con i Campionati Regionali categoria Ragazzi sempre facenti parte del circuito F.I.N.

Lo staff arbitrale sarà designato direttamente dalla F.I.N. Un ringraziamento particolare da parte degli organizzatori va alle forze dell’ordine, Polizia e Capitaneria di Porto e riserva del Plemmirio nella persona di Patrizia Maiorca e al Lido Varco 23 per la collaborazione e l’ospitalità dell’evento.

Il Presidente della società Sabrina Cortese consegnerà alla famiglia Maiorca una targa nel ricordo di questa importante manifestazione. Durante la manifestazione saranno ricordati il primo sovraintendente del mare Onorevole Sebastiano Tusa e Vincenzo Finocchiaro famoso delfinista del C. C. Ortigia olimpionico a Monaco ‘72 recentemente scomparsi.