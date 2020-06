Siracusa, Ugl e metalmeccanici protestano sotto la Prefettura

Sit-in, questa mattina, dei lavoratori metalmeccanici davanti la Prefettura di Siracusa, con il supporto di Ugl, per chiedere un immediato ritorno alla centralità della politica industriale e la messa in sicurezza dei livelli occupazionali.

“Vogliamo condividere con il Governo – si legge in una nota a firma Ugl – la preoccupazione di milioni di lavoratori italiani che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, che ignorano le loro reali prospettive occupazionali, che avvertono l’incalzare di un numero sempre più cospicuo di crisi industriali, che vivono in regime di ammortizzatori sociali e che necessitano, ora più che mai, di un piano concreto per il lavoro in Italia. Ma altresì vogliamo condividere anche le preoccupazioni che attanagliano i datori di lavoro, gli imprenditori, le Pmi e le multinazionali che necessitano di un poderoso intervento da parte del Governo affinché possano continuare a garantire i livelli occupazionali, affinché possano ritornare a produrre in sicurezza, affinché possano restare in Italia e non essere attratti dai sistemi industriali di paesi esteri. Con la presente ci pregiamo di contribuire, in maniera del tutto collaborativa, con suggerimenti e proposte che auspichiamo possano incontrare le aspettative e l’interesse delle più alte cariche istituzionali del nostro Paese”.

“In previsione della imminente e futura convivenza con il virus Covid-19, riteniamo indispensabile un’azione sugli ammortizzatori sociali al fine di salvaguardare i posti di lavoro attraverso una più spedita erogazione degli stessi da parte dell’Ente Previdenziale, una maggiore fruibilità per coprire tutte le categorie di lavoratori, ed una ulteriore proroga degli stessi fino a Dicembre 2020 per tutte quelle aziende che continueranno ad accusare situazioni di difficoltà – continua la nota – Per ugual periodo invochiamo il blocco dei licenziamenti che si riveleranno altrimenti inevitabili se non si dovesse intervenire tempestivamente sulle politiche di sviluppo dei settori produttivi strategici. Chiediamo un prolungamento del periodo di godimento dell’assegno di disoccupazione per tutti quei lavoratori il cui trattamento Naspi è in scadenza, posto che per loro diventerebbe complicato trovare una nuova occupazione nel breve termine”.

“Occorrerebbe intervenire sulla pressione fiscale a carico delle aziende affinché venga ragionevolmente ridotta, e sul taglio del cuneo fiscale nei confronti dei lavoratori affinché il salario percepito sia volto al recupero del potere di acquisto in perenne calo fin dai tempi dell’introduzione dell’euro e sia al tempo stesso votato al raggiungimento di una auspicata stabilità economica. – conclude la nota – In relazione alle politiche di sviluppo e ripartenza dei settori produttivi è fondamentale che il Governo nazionale punti coraggiosamente sul rilancio e consolidamento di tutte quelle produzioni ritenute strategiche per l’economica del Paese e che da diversi anni attendono investimenti nazionali per poter competere sotto il profilo dell’innovazione tecnologica con le produzioni degli Stati esteri, sempre pronti a sostenere le proprie filiere produttive. Inoltre, se si vuol far ripartire l’industria nel nostro Paese bisogna anche pensare agli indotti, al capitale che si diffonde grazie soprattutto ad investimenti maturati in altri settori che, però, hanno bisogno della produzione industriale per trovare concretezza”.