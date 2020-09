Siracusa, un nuovo caso di Covid 19 nelle ultime 24 ore

La Regione Sicilia comunica che dei 107 nuovi casi positivi di oggi, si rilevano 6 migranti ospiti nell’hotspot di Lampedusa. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Per quanto riguarda la provincia di Siracusa si registra un solo positivo in più rispetto a ieri (non si considerano i 46 positivi a bordo della nave militare ormeggiata ad Augusta). Questi i nuovi positivi nelle altre province siciliane: Catania 24, Messina 2, Ragusa 4, Caltanissetta 2, Enna 3, Agrigento 9, Palermo 60, Trapani 2.

Nelle ultime 24 ore si registrano due decessi per Covid-19, mentre sono 36 guariti in più rispetto a ieri. In totale nell’isola gli attuali positivi sono 2530 per un totale da inizio emergenza di 6466. Sono 235 i ricoverati con sintomi di cui 13 in Terapia intensiva.