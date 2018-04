Siracusa, vicenda Stes: il Pm cambia il capo d’imputazione per i dirigenti del Comune e chiede di indagare sui soci della cooperativa

Sorpresa durante l’udienza per la vicenda Stes: il Pubblico ministero Marco Dragonetti ha chiesto al Gup Anna Pappalardo la trasmissione degli atti in Procura per contestare ai soci Stes il reato di corruzione e chiesto di riqualificare il reato contestato agli altri da concussione a induzione alla corruzione.

La Stes è la cooperativa che gestiva diversi servizi per conto del Comune di Siracusa e l’indagine della Procura scaturì a seguito della denuncia presentata dal suo presidente, Francesco Abruzzo (che non è ancora tra gli indagati, ma a questo punto potrebbe essere tirato in ballo) che, accompagnato dal consigliere comunale Simona Princiotta e dal parlamentare Pippo Zappulla, aveva denunciato anni di tangenti pagate a funzionari e dirigenti fino al 2015, quando poi perse l’appalto di gara non partecipando alla stessa. Lo stesso socio Stes, oltre due anni fa, presentò un esposto in Procura denunciando soprusi e costrizioni, regalie e assunzioni in una gara in cui la Stes poi non partecipò.

Il precedente Pm Marco di Mauro aveva chiesto il rinvio a giudizio per l’ingegnere capo del Comune, Natale Borgione, i funzionari Sebastiano Reale e Sergio Russo, i dirigenti Enzo Migliore, Loredana Caligiore e il funzionario Rosario Pisana accusati, accusandoli a vario titolo, di concussione e abuso d’ufficio, e l’archiviazione per Enzo Miccoli, Giovanni Parisi, Rosaria Garufi e Salvatore Correnti, ritenuti estranei ai fatti contestati. Dopo i fatti riguardanti il Sistema Siracusa, il sostituto procuratore Di Mauro è stato sollevato dagli incarichi riguardanti la Pubblica amministrazione e questo fascicolo è stato assegnato a Dragonetti. Caligiore e Pisana hanno chiesto il rito abbreviato e il Pm ha chiesto l’assoluzione per la prima e la condanna a un anno per il secondo. Gli altri amministratori proseguono invece con il rito ordinario.

Il magistrato ha quindi chiesto il non doversi procedere nei confronti di Migliore e la modifica del capo d’imputazione per i funzionari del Comune con l’induzione alla corruzione oltre alla trasmissione degli atti alla Procura per procedere nei confronti dei soci della cooperativa Stes. Il gup si è riservata di decidere fissando la prossima udienza per il 24 aprile, quando sarà discussa anche la richiesta di revoca delle costituzioni di parti civili del Fallimento Stes e dei soci della cooperativa, che potrebbero essere indagati.

