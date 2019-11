Siracusa, Zes: per Confindustria “dirottare i fondi destinati al Sud atto grave e irresponsabile”

“Spostare le risorse destinate alle Zone economiche speciali del Mezzogiorno sarebbe un atto grave e di assoluta irresponsabilità politica. Noi siamo pronti a fare le barricate”. Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria, e i presidenti di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca, di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, e di Confindustria Siracusa presidente, Diego Bivona, vanno dritti al cuore del problema: “Pensare di dirottare su altre misure qualcosa come 300 milioni di euro previsti sotto forma di semplificazione burocratica e credito d’imposta per invogliare le aziende a insediarsi o investire nel Mezzogiorno è un segnale irresponsabile e gravissimo di disattenzione verso territori che sono già in agonia. Non è possibile continuare a giocare sulla pelle del Sud. Se il governo vuole recuperare fondi, lo faccia tagliando sprechi e clientele, ma non togliendo linfa vitale a uno strumento che può aiutare il sistema economico del Sud”.