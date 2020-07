Smart working diffuso e residenze provvisorie: Palazzolo Acreide propone di lavorare al Nord… vivendo al Sud

Smart working diffuso e residenze provvisorie. Palazzolo Acreide si attrezza. L’emergenza Coronavirus ha dimostrato che non è poi così impossibile lavorare al Nord vivendo al Sud. “Una fortuna – spiega il vicesindaco Aiello – per noi che viviamo in uno dei borghi più belli d’Italia perché possiamo mandare una mail dal castello, organizzare una riunione di lavoro all’aperto”.

L’iniziativa lanciata già a livello nazionale e dal ministro per il sud Provenzano Sicilia e condivisa dal vicesindaco del comune siracusano Aiello è quella di favorire residenze provvisorie e far tornare i giovani nei paesi della zona montana. “Immaginare – continua il vicesindaco Aiello – che i nostri giovani possano vivere al sud, nei nostri paesi, lontano da smog e frenesia lavorando in smart working non è più impossibile e l’emergenza coronavirus. È per questo che grazie a un bando installeremo nuovi hot-spot wifi e con la consulta giovanile avvieremo un’aula studio per gli universitari già a partire dal 16 agosto. Ma stiamo rendendo fruibili spazi e luoghi. Favorire forme di residenza provvisorie d’arte, studio, turistiche potrebbe essere una delle soluzioni post covid nei nostri territori.”