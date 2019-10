Solarino, torna l’iniziativa “Puliamo il mondo”: volontari contro gli incivili in viale Vittorio Veneto

La sezione Legambiente di Solarino, parte del circolo “L’anatroccolo” e l’associazione AttivaMente di Solarino hanno nuovamente accolto la preziosa campagna di sensibilizzazione nazionale promossa da Legambiente “Puliamo il mondo”.

La giornata di pulizia si svolgerà all’interno del centro abitato di Solarino, in particolare in viale Vittorio Veneto, un’arteria stradale non asfaltata che collega Solarino con una delle sue uscite. La zona è spesso obiettivo di incivili che sporcano e lasciano rifiuti di tutti i tipi (soprattutto ingombranti e pericolosi) e che ha visto già un anno fa le due associazioni coinvolte, durante la 1 edizione di “Puliamo il mondo”.

Domani, domenica 13 ottobre si ritornerà a pulire nuovamente questa strada per due motivi, sia perché pensiamo che la strada in considerazione potrebbe essere un importante collegamento stradale per Solarino e non va inquinata in questo modo, ma soprattutto per dare un ulteriore segnale all’incivile che sporca e al civile che resta indifferente nel vedere il proprio paese umiliato dai rifiuti. E ancora una volta vuole essere un momento di condivisione e sensibilizzazione per una coscienza attiva di tutta la comunità.

L’appunmtamento è, quindi, domenica 13 ottobre alle 9,30 in Piazza Container (punto di ritrovo) a Solarino. Verranno forniti guanti, mascherine e tutto il necessario per la raccolta dei rifiuti. Non serve alcuna “competenza” strana. Solo la voglia di fare qualcosa di utile per la città e per il bene comune.