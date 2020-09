Sono 7 i nuovi positivi al covid a Siracusa nelle ultime 24 ore. E c’è anche un morto

Sono 33 i nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore, 5 dei quali sono migranti, e 5 sono i guariti, ma si tornano a contare i decessi (uno) quindi il totale dei morti in Sicilia sale a 287. La vittima è un uomo di Siracusa che aveva comunque anche altre patologie che lo rendevano particolarmente a rischio.

Sono 6 i nuovi positivi a Catania, a Siracusa 7, Trapani e Palermo 8, Messina 2, Agrigento e Caltanissetta 1, Ragusa ed Enna 0. Tra i positivi a Siracusa, ci sono anche 5 dei migranti sbarcati domenica a Pachino e portati in un agriturismo nella strada per Floridia (i negativi) e sulla nave quarantena Azzurra ad Augusta (i positivi).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 351.872, su 269.806 persone: di queste sono risultate positive 4.350. Attualmente sono contagiate 1.152 persone, 2.911 sono guarite. Degli attuali 1.152 positivi, 71 (+1) pazienti sono ricoverati – di cui 10 (0) in terapia intensiva – mentre 1.071 (+26) sono in isolamento domiciliare. In Italia vi sono stati 676 nuovi casi e otto decessi.