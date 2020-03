Sono due i casi di coronavirus in provincia di Siracusa, entrambi in isolamento e in fase di guarigione

Sono due i casi di coronavirus in provincia di Siracusa, come evidenziato nell’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. In Sicilia, secondo il report fornito ieri sera dal Dipartimento della Protezione Civile, sono in totale 24 i contagiati: 5 a Palermo, 15 a Catania, 1 a Enna e Ragusa, 2 a Siracusa.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 3.916 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 4.636 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 2.008 in Lombardia, 816 in Emilia-Romagna, 454 in Veneto, 155 nelle Marche, 139 in Piemonte, 78 in Toscana, 50 nel Lazio, 57 in Campania, 24 in Liguria, 28 in Friuli Venezia Giulia, 22 in Sicilia, 15 in Puglia, 16 in Umbria, 12 in Molise, 10 nella Provincia autonoma di Trento, 9 in Abruzzo, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, 7 in Valle D’Aosta, 4 in Calabria e 4 nella Provincia autonoma di Bolzano.

Sono 523 le persone guarite. I deceduti sono 197, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Le due persone contagiate in provincia di Siracusa rientrate recentemente dal nord Italia e sono tra quelle in isolamento domiciliare e in via di guarigione. Il primo caso era stato confermato ufficialmente nei giorni scorsi ed è rimasto l’unico finora. Non sono state fornite – e non lo saranno – indicazioni esatte sui Comuni della provincia in cui si trovano i due casi. Si tratta, nel secondo caso, di una donna giovane proveniente dal nord Italia e che aveva avuto contatti con una persona che ha saputo essere positiva. Si è quindi messa prima in autoisolamento contattando l’Asp e, non appena scoperto di avere alcuni sintomi quali febbre lieve, è rimasta isolata anche dai familiari (risultati negativi al tampone). Sono quasi passati anche i giorni della quarantena, la giovane sta bene e non è mai passata dagli ospedali.

Il consiglio resta quindi quello di non andare al Pronto soccorso in caso di sintomi quali febbre alta, tosse secca, problemi respiratori o mal di gola, restare in casa e chiamare il medico curante o i numeri dedicati all’emergenza 1500 (Numero nazionale) e 800458787 (Numero regionale).