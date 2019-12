Sortino, approvato il bilancio di previsione 2020/2022. Il sindaco Parlato: “un risultato storico”

Per accedere all'Emporio della solidarietà bisognerà rivolgersi al centro d'ascolto parrocchiale che, accertato lo stato di...

Filone Romano del Sistema Siracusa

L'avvocato Carlo Taormina però non ci sta e annuncia di voler presentare ricorso straordinario ex articolo 625 bis (per errore... di Luca Signorelli