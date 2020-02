Stop alle gite scolastiche anche a Siracusa: le misure di prevenzione per il Coronavirus

Stop alle gite scolastiche in Italia e all’estero anche per le scuole di Siracusa. Su richiesta del ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina, ieri il Consiglio dei ministri ha adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul Coronavirus. “Le misure approvate – dice il ministro Azzolina – consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore. Una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario“.

Tra le altre misure previste dal Cdm di ieri vi è il divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree “focolaio” del virus, che saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche – a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia e Veneto, compresa la serie A – quarantena con “sorveglianza attiva” per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus che al momento sono 76.