Tennis, via alla Top spin Energy cup: Niculescu testa di serie, Bilardo wild card

Con l’arrivo della Top Spin Energy Cup s’inizia davvero a fare sul serio all’ITF WorldTennisTour di Solarino. Con la conclusione della fase di qualificazione si aprirà domani il primo dei due tornei da 25.000 dollari in programma allo Zaiera Tennis. Un tabellone molto interessante aspetta le tenniste che hanno fatto ingresso nel main draw, dove la testa di serie è la rumena Monica Niculescu, attuale numero 105 del ranking WTA ex numero 28 del mondo, arrivata in Sicilia per ripartire dopo uno stop per infortunio.

Forfait Dyachenko, testa di serie numero tre del torneo è l’azzurra Giulia Gatto Monticone, con lei si contenderanno il montepremi della Top Spin Energy Cup le tenniste italiane Lucia Bronzetti, Stefani Rubini, Martina Caregaro, Federica Di Sarra, Claudia Giovine, Lucrezia Stefanini, Federica Rossi. Le due wildcard disponibili sono state assegnate alla siciliana Federica Bilardo e a Camilla Rosatello, Sara Gambogi e Claudia Coppola.

“Di sicuro i due 25.000 dollari di Solarino sono tornei di livello molto alto – ha commentato il supervisor della Top Spin Energy Cup Guido Pezzella -, partecipano tenniste che attualmente occupano la centesima posizione, ma che in passato hanno occupato un piazzamento molto più alto. Ci aspettiamo un’accoglienza competizione di alta qualità dal punto di vista del gioco”.

“Stiamo provando ad innalzare il livello tennistico della manifestazione – ha evidenziato invece l’organizzatore del torneo Renato Morabito – e questo grazie agli sponsor che continuano a supportarci dopo 4 anni. E’ il motivo per cui siamo anche riusciti a garantire un prizemoney più alto”.

Dal 25 novembre l’ITF WorldTennis Tour di Solarino sarà a tutti gli effetti l’unico torneo al mondo nel calendario professionistico femminile.