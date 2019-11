Terremoto nel mare di Creta, onda sismica avvertita anche in provincia di Siracusa

Alle 8:23 di oggi l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato un terremoto di magnitudo 6.0 nel mare antistante l’isola di Creta (Grecia), a circa 20 km di profondità.

Nonostante la distanza, l’evento è stato risentito anche in Puglia, in Calabria e in Sicilia, quindi anche in provincia di Siracusa, come dimostrano i questionari finora compilati su haisentitoilterremoto.it (226 compilazioni alle 8:56).