Un ciclone tropicale sullo Jonio potrebbe sfiorare Siracusa. La Protezione civile: “Nessun allarme”

Un ciclone tropicale sullo Jonio potrebbe interessare l’Italia, ma soprattuto la zona Sud, Sardegna e Sicilia. Secondo quanto riporta IlMeteo.it, il fenomeno potrebbe sfiorare la città di Siracusa, ma dalla Protezione civile rassicurano: “Nessun allarme al momento”. Gli effetti del ciclone potrebbero tradursi in qualche pioggia ed un moderato rinforzo dei venti.

“Questo vortice – si legge sul sito di IlMeteo.it – sta tutt’ora soggiornando tra lo Ionio, la Sicilia, le coste più settentrionali della Tunisia e della Libia. Nei prossimi giorni, grazie alle temperature ancora molte elevate dei mari, potrà caricarsi nuovamente di energia fino a trasformarsi addirittura in un TLC ( tropical Like Cyclone ). Ma di cosa si tratta? Per caratteristiche fisiche e per forza i “TLC” non hanno nulla da invidiare ai classici cicloni tropicali o uragani che sferzano il settore tropicale dell’Atlantico, il Pacifico e l’Oceano Indiano. La caratteristiche essenziale è il “cuore caldo” (warm core in termine tecnico), ben presente soprattutto nei bassi strati, con temperature di oltre i +2°C +3°C (se non pure più) rispetto all’ambiente circostante. I “TLC” riescono a conservare una grandissima potenza durante il loro tragitto che spesso si traduce in una intensa attività convettiva al centro, dove si possono celare dei sistemi temporaleschi particolarmente violenti, e da venti molto forti e turbolenti con raffiche ad oltre 120 km/h, spesso sotto forma di tempesta”.