“Un treno per Ortigia”: da Messina a Siracusa a bordo del treno storico

Il 2018 dei treni storici in Sicilia si chiuderà con un nuovo appuntamento in programma per domenica 30 dicembre 2018. La Fondazione FS, con la collaborazione del Comune di Siracusa, di Slow Food, della nostra Associazione e di altri importanti enti, ha organizzato un treno storico da Messina con destinazione Siracusa composto da carrozze degli anni ‘30 “Centoporte” con locomotiva elettrica in livrea d’epoca.

Il programma prevede partenza dalla stazione di Messina Centrale alle 9 con fermate intermedie per servizio viaggiatori a Taormina (9.46), Acireale (10.13), Catania (10.31), Lentini (10.53) e arrivo programmato a Siracusa alle 11.40. I passeggeri del treno storico raggiungeranno il centro storico di Ortigia attraverso un servizio navetta con bus riservati. Il programma prevede, inclusa nel costo del biglietto, la partecipazione (12) al concerto natalizio al Teatro Comunale, a seguire (13) degustazioni e show cooking all’Antico mercato di Ortigia, quindi (15.15) visita guidata dell’isola di Ortigia.