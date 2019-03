Venerdì a Rosolini “La transizione energetica verso un’economia sostentata da fonti rinnovabili”

“Proteggiamo il nostro Futuro! La transizione energetica verso un’economia sostentata da fonti rinnovabili” è la tematica che sarà sviluppata nel corso di una manifestazione – riflessione promossa su iniziativa dell’amministrazione comunale di Rosolini di concerto con le istituzioni scolastiche. L’evento, che si terrà venerdì 15 marzo 2019, dalle 10 alle 12:30, in piazza Garibaldi, è esteso anche a tutta la cittadinanza.

Sulla tematica interverrà Salvatore Cavallo, Fisico Professionista e Socio di Anfea Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni, Direttore Scientifico Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale Noto e Responsabile dell’attività universitaria, della ricerca e di progetti di collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Messina. Nel corso dell’evento, tra musica e colori, sarà organizzato un flash mob per sottolineare l’importanza della scienza e per riflettere ulteriormente sulla necessità di azioni concrete a salvaguardia del clima e dell’ambiente.

Sull’iniziativa il sindaco Pippo Incatasciato e l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Concetta Guarino affermano: “La manifestazione si colloca all’interno del più ampio progetto avviato da questa Amministrazione Comunale che mira a promuovere azioni integrate sul piano della crescita sociale e della cittadinanza attiva. Nello specifico, si tratta di un appuntamento pensato per sensibilizzare non solo gli studenti ma tutti i cittadini su un tema attuale come quello delle nuove fonti a basso impatto ambientale. Il tema è abbastanza importante considerato che c’è un’emergenza mondiale: il cambiamento climatico in atto che impone a tutti una riflessione per acquisire sempre più consapevolezza sull’importanza dell’energia sostenibile e sugli effetti dell’inquinamento atmosferico e del cambiamento climatico che deve iniziare da noi tutti cittadini attraverso un radicale cambiamento di abitudini e comportamenti sia individuali che collettivi”.