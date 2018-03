Vinitaly 2018, dieci cantine siracusane presenteranno i loro vini alla 52esima edizione del salone veronese

VINITALY IN NUMERI – È un Vinitaly in crescita per numero di espositori, visitatori internazionali e contatti b2b e che lo scorso anno ha registrato 128 mila presenze di cui 48 mila estere da 142 Nazioni. Sul totale estero, i top buyer stranieri accreditati hanno raggiunto quota 30.200 (+8% sul 2016).

LE NOVITÀ DEL 2018 – E a dimostrazione di ciò tra le novità della 52esima edizione c’è infatti l’ampliamento del salone dedicato agli espositori esteri, in aumento del 25%, che da quest’anno si chiama International_Wine Hall. Molte le new entry: dalla prima volta di Etiopia, Danimarca e Santo Domingo, alle nuove aziende da Francia, Spagna, Croazia, Georgia, Portogallo, Ungheria, Azerbaijan, Usa, America del Sud, Australia, fino al Giappone. Altra novità nata per favorire, mantenere e incrementare le occasioni di contatto e di business tra le proprie cantine, clienti e il mondo del wine business, è la Vinitaly Directory – Official catalogue & business guide, innovativo portale che in lingua inglese, cinese e italiana da quest’anno sostituisce il tradizionale catalogo online e permette di cercare da subito aziende e vini per zona di produzione, fascia di prezzo, bottiglie prodotte, mercati di riferimento e quelli che si vogliono sviluppare, canali di vendita utilizzati e molto altro ancora. La guida consentirà di selezionare in anticipo le cantine interessanti e fissare un calendario di appuntamenti mirati.

GLI ITALIANI PREFERISCONO I BIANCHI – Vini bianchi siciliani sul podio dei preferiti dagli italiani nel 2017, e la superstar è il Grillo. Da una ricerca elaborata per Vinitaly dall’istituto di ricerca IRI sui consumi di vino nella Grande distribuzione nel 2017, gli italiani preferiscono vini bianchi fermi, vini a denominazione d’origine, vini regionali, spumanti secchi. I dati emersi dicono che i rossi più richiesti provengono da Toscana, Emilia Romagna, Piemonte mentre i bianchi più richiesti da Veneto, Trentino, Sicilia. Tra i vini i cui acquisti crescono a doppia cifra: Grillo (Sicilia), Primitivo (Puglia), Ortrugo (Emilia Romagna), Ribolla (Friuli Venezia Giulia), Valpolicella Ripasso (Veneto), Cortese (Piemonte), Passerina (Marche), Chianti Classico (Toscana), Cannonau (Sardegna), Pecorino (Abruzzo/Marche), Falanghina (Campania). Mentre i campioni assoluti rimangono Lambrusco (Emilia Romagna/Lombardia), Chianti (Toscana), Montepulciano d’Abruzzo (Abruzzo).

“Se la quantità di vino acquistato nella Grande Distribuzione è stabile da anni, i consumatori mostrano di apprezzare le novità, accogliendo favorevolmente le proposte delle cantine – spiega Virgilio Romano, Business Insight Director di IRI, coordinatore della ricerca – I vini a denominazione d’origine vendono 5,5 milioni di litri in più nel 2017, così come crescono bollicine e vini bianchi, inoltre aumentano le tipologie regionali che si fanno apprezzare ogni anno per i tassi di crescita. I vini emergenti si fanno apprezzare per posizionamenti di prezzo non bassi (oltre la metà superiore a 4 euro) e questo è un aspetto positivo perché dimostra la disponibilità del consumatore a premiare novità e valore“.