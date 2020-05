Visita dell’assessore Falcone al cantiere della fermata Fontanarossa, poi a Cassaro e Palazzolo

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone oggi, martedì 5 maggio 2020, sarà in sopralluogo al cantiere della Fermata ferroviaria Fontanarossa in via di costruzione.

La visita inizierà alle 9.30 dalla rotatoria fra via Santa Maria Goretti e via Fontanarossa, nei pressi dell’ingresso auto all’aeroporto di Catania. L’opera, finanziata con oltre tre milioni di euro e avviata dal Governo Musumeci, consentirà di far giungere viaggiatori allo scalo etneo usando per la prima volta il treno. Sarà presente anche il direttore generale di Rfi per la Sicilia Michele Laganà.

Al termine del sopralluogo, l’assessore Falcone si recherà in visita in provincia di Siracusa nel Comune di Cassaro, dove sono stati ultima i lavori sui ponti di Anapo e Cava Marina. A seguire, l’esponente del Governo Musumeci compirà una visita sulla Sp 23 Palazzolo-Giarratana, dove a breve inizieranno i lavori di riqualificazione dell’arteria.