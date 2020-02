Vittorio Sgarbi torna a Noto e attacca la Procura dopo i sequestri delle opere

Vittorio Sgarbi è tornato in Sicilia, a Noto, per inaugurare la mostra “Novecento” e oltre alla presentazione delle opere esposte (oltre 200, tra cui anche la Vucciria di Guttuso) ha trovato il tempo per ritornare sui noti casi dell’anno scorso, con le mostre organizzate a Siracusa ed a Noto finite sotto la lente d’ingrandimento della magistratura per presunte opere false.

Non c’è andato leggero Sgarbi, che non ha lesinato critiche nei confronti dell’operato della magistratura. “Sono tornato in Sicilia – ha detto durante la conferenza stampa – per difendere un uomo (Gianni Filippini) e un collezionista (Massimo Carpi, quest’ultimo aveva donato i suoi quadri per la mostra organizzata a Noto) che si sono visti accusati indegnamente”.

Il riferimento è a quanto successo con Ciclopica a Siracusa e con L’Impossibile è Noto. In entrambe le mostre, infatti, la Procura della Repubblica ha proceduto al sequestro di alcune opere e, affidandosi a consulenze tecniche, ha sostenuto che siano dei falsi d’autore. “Hanno parlato esperti incapaci su indicazione di magistrati ignoranti, che lavorano per il male e per offendere persone e comune. Non è tollerabile una situazione del genere: sono tornato per garantire che quelle opere erano vere, così come lo sono quelle di quest’anno. Chi sarà l’esperto più esperto di me da poter dire altro?”.