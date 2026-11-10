100 anni Confindustria Siracusa, Ugl: “Servono risposte su industria e territorio”

Attualità · sindacato

Anche Ugl Siracusa ha partecipato alle celebrazioni per il centenario di Confindustria Siracusa, nell’ambito dell’evento “100 anni di futuro”. Un’occasione che, secondo il sindacato, ha offerto spunti di riflessione sul ruolo strategico dell’industria nel territorio, ma che ha lasciato aperti alcuni interrogativi sulle risposte ancora attese dalle istituzioni.

In una nota, l’Ugl Siracusa, attraverso il proprio rappresentante Antonio Galioto, commenta gli interventi del presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, e delle autorità presenti, soffermandosi in particolare sulle prospettive dell’area industriale e sulle responsabilità della politica.

“Siracusa è un esempio di come sviluppare al Sud l’industria”, ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, richiamando il valore della storia industriale del territorio e la centralità dell’asset energetico. Per l’Ugl, tuttavia, restano insufficienti gli interventi e non vi sono ancora certezze sugli investimenti necessari a scongiurare il rischio di chiusure.

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Il sindacato richiama i livelli occupazionali e il peso economico del polo siracusano, sottolineando la necessità di accompagnare la transizione industriale con un piano che non penalizzi le aziende. “Il territorio potrà diventare un esempio e un modello produttivo“, osserva l’Ugl, a condizione che il percorso di cambiamento tenga conto delle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Nel commento trova spazio anche l’intervento del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha ribadito il ruolo dell’iniziativa privata nello sviluppo dell’Isola: “Il mio governo riconosce nell’iniziativa privata una forza essenziale per lo sviluppo“. Secondo Ugl, però, alle dichiarazioni devono seguire azioni concrete, soprattutto rispetto alle difficoltà delle aziende nel reperire manodopera qualificata.

Tra le questioni sollevate durante l’incontro, il sindacato evidenzia il ruolo del CIAPI e la necessità di rafforzare il rapporto tra formazione e mondo produttivo, attraverso percorsi capaci di avvicinare i giovani alle professioni richieste dalle imprese. “La scuola dentro le società, le società dentro le scuole” è uno dei passaggi ritenuti centrali per costruire nuove opportunità occupazionali.

L’Ugl segnala inoltre l’assenza, nel dibattito, di un approfondimento su alcune priorità ambientali e infrastrutturali: il risanamento e le bonifiche dei siti industriali, indispensabili per renderli disponibili a nuovi insediamenti produttivi. A questo si aggiunge il tema dei tempi amministrativi. “Un investimento può fermarsi anche per una risposta che tarda ad arrivare“, rileva il sindacato, chiedendo che chi presenta un progetto possa conoscere l’esito della propria istanza in tempi ragionevoli. Sul punto Schifani ha dichiarato: “Su questo continuerò a richiamare gli uffici alla loro responsabilità“.

Nel corso dell’intervento, il presidente della Regione ha fatto riferimento anche al nuovo ospedale di Siracusa, parlando di un investimento complessivo superiore a 400 milioni di euro e della necessità di completare le attività per arrivare all’apertura del cantiere. Il sindacato accoglie con attenzione l’annuncio, ma manifesta scetticismo rispetto ai tempi: “Ci auguriamo che queste dichiarazioni non restino soltanto parole“, osserva, richiamando le criticità della sanità, dalle liste d’attesa ai tempi per gli accertamenti, fino alla carenza di medici e infermieri negli ospedali.

La nota si chiude con un richiamo alla necessità che gli impegni istituzionali si traducano in risultati verificabili. “La Sicilia ha bisogno delle sue imprese“, è il messaggio che emerge dal confronto, ma per UGL occorre creare condizioni concrete affinché aziende, lavoratori e famiglie possano guardare al futuro con fiducia.