10eLotto, a Siracusa vinti 20mila euro

Esulta la Sicilia con il 10eLotto, grazie a una doppietta da 70mila euro complessivi nel concorso di giovedì 9 luglio: come riporta Agipronews, colpo da 50mila euro (vincita più alta della giornata) a Brolo, in provincia di Messina, grazie a un “9” Oro e una giocata da 4 euro in un punto vendita di Contrada Iannello; a questi si aggiungono 20mila euro a Siracusa con un “8” Doppio Oro e 3 euro giocati in Via Elorina.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi da inizio anno.
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