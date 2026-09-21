24SicilyGames, la tappa di Siracusa premia la CrossFit Double C

Sport · Epipoli S. Club

Domenica 20 settembre, all’Epipoli Sporting Club, si è disputata la tappa siracusana dei “24SicilyGames”, competizione che ha visto confrontarsi nove squadre, ciascuna composta da dieci atleti, in un percorso articolato in dieci prove funzionali.

Ski Erg, Row, Wall Ball, Burpees, Sled Push, Walking Lunges, Farmer Carry, Box Jump, Plank e Dips Team hanno messo alla prova resistenza, forza, coordinazione e capacità di lavorare in squadra.

A conquistare il primo posto è stata una delle tre formazioni targate CrossFit Double C, realtà sportiva di Belvedere di Siracusa che è riuscita a imporsi nel confronto con squadre provenienti dal territorio siracusano e da altre province siciliane.

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Per Federico Ciccio, coach e capitano della squadra vincitrice, il risultato va oltre il successo ottenuto sul campo. “Il successo della squadra vincitrice è risultato più visibile di qualcosa di più grande, una community che siamo riusciti a creare negli anni e che oggi è capace di riunire atleti e famiglie per condividere insieme una giornata all’insegna dello sport, della competizione e del divertimento”.

Una giornata che ha dunque rappresentato non solo un momento di confronto agonistico, ma anche un’occasione per mettere al centro i valori della pratica sportiva e il senso di appartenenza a una comunità.