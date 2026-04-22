25 Aprile a Siracusa, Controcorrente partecipa al corteo: “Memoria e impegno civile”

Controcorrente parteciperà, con la presenza di tutti i fari territoriali del movimento, al corteo del 25 Aprile a Siracusa, organizzato dal Social Forum, riconoscendo in questa ricorrenza non solo un momento fondamentale della memoria collettiva del nostro Paese, ma anche un’occasione viva e attuale di riflessione e impegno civile.

Ad annunciarlo sono Massimo Fiumara, Sebi Musco, Michele Mangiafico, Omar Giardina, Giuseppe Vitale, Sebastiano Di Dato, Roberta Campisi, Fabio La Gioia.

In un contesto internazionale segnato da conflitti, tensioni geopolitiche e crescenti disuguaglianze, e in una fase nazionale caratterizzata da profonde criticità sociali ed economiche, riteniamo che i valori della libertà, della democrazia e della giustizia sociale debbano continuare a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la nostra comunità.

“Il 25 Aprile non è soltanto commemorazione, ma responsabilità: quella di difendere i diritti fondamentali, promuovere la coesione sociale, contrastare ogni forma di discriminazione e lavorare per una società più equa e inclusiva”, si legge in una nota.

Per queste ragioni, Controcorrente sarà presente al corteo di Siracusa, contribuendo, con il proprio impegno civico, a mantenere vivi i principi che hanno fondato la nostra Repubblica.