Politica · No alla violenz

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le Donne Democratiche e la segreteria cittadina del Partito Democratico di Siracusa intervengono per richiamare l’attenzione sulla necessità di contrastare la violenza maschile, sottolineando come il fenomeno non possa essere ricondotto a episodi isolati o a generici raptus passionali.

Nel documento, firmato dalla segretaria cittadina del Pd Matilde Di Giovanni e da Luciana Formica, delegata per Siracusa alla Conferenza nazionale delle Democratiche e componente della segreteria cittadina con delega alla parità di genere, viene ribadito il valore del riconoscimento del femminicidio come fenomeno legato a una matrice culturale e a rapporti di potere storicamente diseguali tra uomini e donne.

Le firmatarie richiamano la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia nel 2013, che riconosce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Una violenza che, evidenziano, non si manifesta soltanto attraverso le aggressioni fisiche, ma anche con il controllo, l’isolamento, le umiliazioni e la privazione dell’autonomia economica.

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“Ogni donna ha diritto a vivere relazioni libere dalla paura, dal dominio e dalla sopraffazione. La responsabilità della violenza è sempre di chi la esercita”, si legge nel documento, che individua nella prevenzione una responsabilità pubblica e collettiva.

Per il Pd, il contrasto al fenomeno passa dalla piena applicazione della Convenzione di Istanbul, attraverso prevenzione, protezione delle vittime e perseguimento dei responsabili, ma anche dal raggiungimento di una reale uguaglianza sostanziale. Tra le priorità indicate figurano l’autonomia economica delle donne, il lavoro di qualità, la parità salariale, una maggiore condivisione del lavoro di cura e la formazione continua per contrastare stereotipi e vittimizzazione secondaria.

Un richiamo che, in occasione del 25 novembre, si traduce in una presa di posizione: “La violenza si previene. La libertà si garantisce”.