Politica · In campidoglio

Trent’anni di impegno per promuovere il dialogo, la fraternità e una politica capace di mettere al centro la persona e il bene comune. Il Movimento Politico per l’Unità (MPPU), espressione del Movimento dei Focolari, ha celebrato venerdì 20 novembre il trentesimo anniversario della propria fondazione con un convegno nella Sala Giulio Cesare in Campidoglio, a Roma. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici di diversi schieramenti e cittadini impegnati nella vita pubblica.

“Chiara Lubich e la profezia dell’unità: un’opportunità e una sfida per la politica” il titolo dell’incontro, dedicato all’attualità del pensiero della fondatrice del Movimento dei Focolari e alla possibilità di costruire relazioni politiche fondate sul confronto, anche tra posizioni differenti.

Un evento che ha avuto anche un legame con Siracusa. Dal maggio 2026, infatti, fa parte del direttivo nazionale del Movimento Politico per l’Unità Giancarlo Bellina, siracusano e vicepresidente di Confindustria. Un incarico che si inserisce in una storia di partecipazione del territorio al movimento: in passato, infatti, anche l’ex sindaco di Siracusa Marco Fatuzzo ha ricoperto la carica di presidente nazionale e internazionale dell’MPPU.

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All’incontro hanno preso parte i vertici nazionali e internazionali del movimento, tra cui Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari, Javier Baquero, presidente internazionale del Movimento Politico per l’Unità, e Matteo Gianni, presidente nazionale dell’MPPU Italia.

Nel corso del convegno è stato ripercorso il cammino compiuto in trent’anni di attività, attraverso un’esperienza che ha cercato di promuovere il dialogo tra culture politiche differenti e di valorizzare la partecipazione dei cittadini alla costruzione del bene comune.

Tra gli interventi anche quelli di Argia Albanese e Mario Bruno, del Centro internazionale MPPU, dedicati al percorso di dialogo e impegno democratico sviluppato dal movimento. Margaret Karram ha affrontato il tema del carisma dell’unità nell’attuale fase di cambiamento, mentre il confronto ha coinvolto numerosi esponenti politici e cittadini attivi. Tra i partecipanti annunciati figuravano Pier Ferdinando Casini, Livia Turco, Francesco Rutelli, Lucia Fronza, Rocco Buttiglione, Patrizia Toia, Carlo Calenda, Pierluigi Castagnetti, Marianna Madia, Paolo Ciani, Silvia Costa, Graziano Delrio, Maria Burani Procaccini, Giuseppe Gambale, Emanuela Baio, Stanislao Di Piazza e Teresa Armato.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per interrogarsi sul ruolo della politica in una fase segnata da contrapposizioni sempre più accentuate, dalla difficoltà del confronto pubblico e dalla crescente distanza tra cittadini e istituzioni. Proprio per contrastare le forme estreme di polarizzazione e contribuire a restituire autorevolezza alla politica, il Movimento Politico per l’Unità ha rilanciato otto impegni rivolti ad amministratori, candidati e cittadini.

Il primo riguarda il rispetto degli avversari politici: evitare odio, disprezzo, offese e denigrazioni, riconoscendo la possibilità che anche chi appartiene a uno schieramento diverso possa esprimere idee condivisibili e contribuire positivamente al dibattito pubblico.

Il secondo richiama il dovere della verità e della trasparenza, con l’impegno per gli amministratori a rendicontare il proprio operato non soltanto attraverso i social network, ma anche mediante almeno un incontro pubblico annuale con gli elettori.

Il terzo punta a creare spazi di partecipazione attiva per i giovani, mentre il quarto invita i cittadini a interessarsi alle scelte pubbliche, a dialogare con i candidati prima e dopo le elezioni e a esercitare il diritto di voto.

Il quinto impegno riguarda il contributo individuale e associativo alla vita pubblica, attraverso proposte, collaborazione e critica costruttiva su almeno un tema di interesse collettivo.

Il sesto invita a superare le generalizzazioni e le affermazioni qualunquiste contro la politica e i suoi rappresentanti, distinguendo la critica legittima dalla delegittimazione indiscriminata.

Il settimo richiama la necessità di rifiutare la ricerca di favori e privilegi personali o di categoria, collegando invece i bisogni individuali a quelli della comunità.

A questi principi si affianca l’impegno generale a restituire alla politica la sua vocazione di servizio, promuovendo comportamenti coerenti con la responsabilità di amministrare e rappresentare i cittadini. Otto impegni che il movimento propone come base per un laboratorio politico internazionale aperto a quanti intendono contribuire al bene comune, indipendentemente dalle appartenenze partitiche.

A trent’anni dalla fondazione, il messaggio rilanciato dal Campidoglio è quello di una politica che non rinunci al confronto, ma sappia trasformare le differenze in occasioni di dialogo. Una prospettiva che, attraverso l’impegno di figure come Bellina e l’esperienza maturata in passato da Fatuzzo, mantiene anche un collegamento con la realtà siracusana.