41° Coppa Val D’Anapo Sortino, concluse le verifiche sportive e tecniche

Si sono concluse le verifiche sportive e tecniche della 41° Coppa Val D’Anapo Sortino, organizzata dall’Automobile Club Siracusa con il supporto dell’A.S.D. Siracusa Pro Motor Sport, che ha portato nel siracusano tutti i principali interpreti della velocità montagna del Sud Italia, confermando nella sua totalità il numero di 130 protagonisti. Dopo le operazioni preliminari odierne, l’attenzione si sposta ora sulle due manche di ricognizione ufficiale lungo il tecnico tracciato aretuseo.

Le parole dei maggiori pretendenti al successo finale:

Luigi Fazzino – Osella PA30 Evo: “Per me è una gara speciale, anche se non sono di Sortino. Melilli è vicinissimo e l’emozione è forte. Già so che tutti gli amici hanno preparato striscioni, quindi il pubblico darà una spinta in più. Bisogna comunque rimanere concentrati: il tracciato è molto tecnico e misto, tocchiamo punte di 220 km/h, ma serve attenzione costante, anche pensando al prossimo round Supersalita a Fasano.”

Samuele Mirko Cassibba – Nova Proto V8: “Sortino è un percorso a cui tengo particolarmente e tornare qui ha sempre un valore speciale. Sarà un’ottima occasione per fare chilometri, raccogliere dati e affinare il set-up su una strada tecnica che conosco bene. L’asfalto resta impegnativo e richiede continui adattamenti, ma fa parte della sfida. L’atmosfera e il pubblico vicino allo start rendono questa gara davvero emozionante.”

Franco Caruso – Nova Proto NP 01: “Dalla Valcamonica a qui è stata tutta una volata. Negli anni passati non sono stato fortunato a Sortino, con vetture non adatte o con il Turbo poco indicato al tracciato. Ora, con la Nova Proto NP 01 e in un momento di forma ottimale, sono pronto a dare battaglia.”

Tra i protagonisti locali figurano sei piloti sortinesi che daranno spettacolo sulle strade di casa. Mattia Miceli guiderà la Peugeot 106 XSI della Scuderia Giarre Corse, Sebastiano Caminito sarà al via con una vettura gemella, e Simone Di Pietro porterà in gara sempre una Peugeot 106 in versione Rallye. Giuseppe Gigliuto sarà al volante della Formula Monza, mentre Lorenzo Sardo si presenterà con la Nova Proto NP3, puntando alla Top Ten come negli anni passati. Salvatore Mortellaro, in ultimo tra le storiche, affronterà il tracciato con la Volkswagen Golf GTI MK1, pronto a sfruttare l’esperienza accumulata sulle cronoscalate e il sostegno del pubblico locale.