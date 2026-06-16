Mare libero a Siracusa, sabato manifestazione allo sbarcadero

Sabato mattina, a partire dalle ore 10:00, ripartono con forza le iniziative popolari per il diritto all’accesso e alla libera fruizione del mare a Siracusa. La Federazione provinciale del Partito Comunista Italiano (PCI) ha chiamato a raccolta i cittadini, le associazioni, i partiti e i movimenti per un presidio e un’azione di protesta civile nell’area del Solarium, della battigia della Piattaforma tuffi e dello Sbarcadero di Santa Lucia.

“La situazione delle nostre coste è ormai insostenibile. Davanti al silenzio assordante del Sindaco e della sua giunta” e il PCI Siracusa dice basta alla privatizzazione selvaggia e all’abbandono del nostro patrimonio naturale, addirittura con la complicità silenziosa delle istituzioni con teloni e staccionate ci viene impedita anche la vista del paesaggio.

“La privatizzazione dello Sbarcadero e delle aree limitrofe è uno schiaffo alla città,” dichiara la segreteria del PCI Siracusa. “Chiediamo l’immediata rimozione di catene e cancelli dal litorale. Il mare è un bene comune, non una proprietà privata per pochi eletti.”

Attraverso questa mobilitazione, il PCI Siracusa avanza cinque precise rivendicazioni all’amministrazione comunale:

Liberare da catene il solarium dello sbarcadero, applicare antiscivolo ai gradini, posuzionare docce e servizi igienici, raccordare rampa di accesso con il solarium e realizzare parallelamente alla scala idonea discesa inclusiva.

Bonifica e Sicurezza immediata: Intervenire con urgenza sulla Piattaforma tuffi – area totalmente estranea alla concessione – per bonificarla e metterla in sicurezza, restituendola alla cittadinanza.

Revisione del PUDM (Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime): Aumentare almeno al 65% la quota di spiagge libere per garantire ai siracusani di accedere liberamente al mare.

Fruizione libera a Riva Porto Lacio: Prevedere una quota di almeno il 50% di spiaggia a fruizione pubblica e gratuita nella zona di Riva Porto Lacio.

Accessibilità dell’area comunale in fondo alla Traversa Sant’Agostino e fruibilità del fantastico litorale tra la Pillirina e il Minareto.

Durante la manifestazione di sabato, i militanti del PCI e i cittadini daranno vita a un’azione fortemente simbolica: si incateneranno per rappresentare visivamente il sequestro che la cittadinanza sta subendo, e contestualmente daremo il buon esempio pulendo la battigia compresa tra il Solarium e la confinante piattaforma tuffi.

Il PCI Siracusa avverte l’amministrazione e le istituzioni: continueremo a manifestare, noi non resteremo a guardare mentre la città viene privata del suo mare. Se la giunta continuerà a ignorare la voce dei cittadini, le iniziative di protesta si intensificheranno nelle prossime settimane.