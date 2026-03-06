8 marzo, Asp Siracusa celebra le donne e promuove con i Consultori i servizi gratuiti per la salute e il benessere

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Siracusa, attraverso le attività dei Consultori familiari, rinnova il proprio impegno al fianco delle donne di ogni età, promuovendo i servizi gratuiti e accessibili dedicati alla salute e al benessere dei cittadini.

I Consultori sono dislocati su tutto il territorio aziendale e rappresentano un punto di riferimento fondamentale offrendo ascolto, prevenzione, assistenza sanitaria e supporto psicologico in un ambiente accogliente e riservato.

I Consultori sono strutture fruibili in modo diretto ed immediato, nell’ambito delle proprie competenze, senza necessità di prescrizione medica e di ticket.

È possibile ricevere informazioni adeguate alle proprie esigenze anche contattando telefonicamente il Consultorio di pertinenza i cui indirizzi e recapiti sono consultabili nella sezione dedicata del sito web aziendale www.asp.sr.it.

I Consultori offrono assistenza ostetrico-ginecologica, psicologica e sociale nelle varie fasi del ciclo vitale della donna e della famiglia.

Tra le principali attività offerte le consulenze ginecologiche e ostetriche, presa in carico delle gravidanze fisiologiche, percorsi di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità responsabile, sostegno alla genitorialità adottiva e affidamento familiare, supporto psicologico individuale, di coppia e familiare, consulenza contraccettiva e informazione sulla salute sessuale, diagnosi precoce per il tumore al collo dell’utero in collaborazione con il Centro Screening aziendale, consulenza e supporto in menopausa, spazi di ascolto dedicati ad adolescenti e giovani.

Dal 2025 l’Asp di Siracusa, grazie ai fondi PNES, ha attivato il progetto “Ti ASPetto a casa”. Il servizio garantisce alle neomamme una continuità assistenziale anche a domicilio o in luoghi dedicati come il Consultorio, dove potranno ricevere assistenza sanitaria e un supporto emotivo e relazionale grazie all’intervento di una equipe multidisciplinare costituita da ostetrica, psicologa e assistente sociale.

I Consultori sono aperti dal lunedì al venerdì mattina, martedì e giovedì anche nel pomeriggio. Gli utenti troveranno ad accoglierli il personale specializzato, ginecologi, ostetriche, psicologi e assistenti sociali.