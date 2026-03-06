Ultime news

2 minuti di lettura
Salute e prevenzione

8 marzo, Asp Siracusa celebra le donne e promuove con i Consultori i servizi gratuiti per la salute e il benessere

È possibile ricevere informazioni adeguate alle proprie esigenze anche contattando telefonicamente il Consultorio di pertinenza i cui indirizzi e recapiti sono consultabili nella sezione dedicata del sito web aziendale www.asp.sr.it

È possibile ricevere informazioni adeguate alle proprie esigenze anche contattando telefonicamente il Consultorio di pertinenza i cui indirizzi e recapiti sono consultabili nella sezione dedicata del sito web aziendale www.asp.sr.it

2 minuti di lettura

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Siracusa, attraverso le attività dei Consultori familiari, rinnova il proprio impegno al fianco delle donne di ogni età, promuovendo i servizi gratuiti e accessibili dedicati alla salute e al benessere dei cittadini.

I Consultori sono dislocati su tutto il territorio aziendale e rappresentano un punto di riferimento fondamentale offrendo ascolto, prevenzione, assistenza sanitaria e supporto psicologico in un ambiente accogliente e riservato.

I Consultori sono strutture fruibili in modo diretto ed immediato, nell’ambito delle proprie competenze, senza necessità di prescrizione medica e di ticket.

È possibile ricevere informazioni adeguate alle proprie esigenze anche contattando telefonicamente il Consultorio di pertinenza i cui indirizzi e recapiti sono consultabili nella sezione dedicata del sito web aziendale www.asp.sr.it.

I Consultori offrono assistenza ostetrico-ginecologica, psicologica e sociale nelle varie fasi del ciclo vitale della donna e della famiglia.

Tra le principali attività offerte le consulenze ginecologiche e ostetriche, presa in carico delle gravidanze fisiologiche, percorsi di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità responsabile, sostegno alla genitorialità adottiva e affidamento familiare, supporto psicologico individuale, di coppia e familiare, consulenza contraccettiva e informazione sulla salute sessuale, diagnosi precoce per il tumore al collo dell’utero in collaborazione con il Centro Screening aziendale, consulenza e supporto in menopausa, spazi di ascolto dedicati ad adolescenti e giovani.

Dal 2025 l’Asp di Siracusa, grazie ai fondi PNES, ha attivato il progetto “Ti ASPetto a casa”. Il servizio garantisce alle neomamme una continuità assistenziale anche a domicilio o in luoghi dedicati come il Consultorio, dove potranno ricevere assistenza sanitaria e un supporto emotivo e relazionale grazie all’intervento di una equipe multidisciplinare costituita da ostetrica, psicologa e assistente sociale.

I Consultori sono aperti dal lunedì al venerdì mattina, martedì e giovedì anche nel pomeriggio. Gli utenti troveranno ad accoglierli il personale specializzato, ginecologi, ostetriche, psicologi e assistenti sociali.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi