80° Festa della Repubblica a Siracusa, Protasi insignito Cavaliere al merito. Ternullo: “È il volto migliore dell’Italia”

Si è svolta ieri mattina alla Marina di Ortigia la cerimonia celebrativa dell’80°Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, promossa dalla Prefettura di Siracusa, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni del territorio e di numerosi cittadini.

Tra i partecipanti anche la senatrice Daniela Ternullo, presente su invito del Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia.

Uno dei momenti più solenni è stato la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il più alto riconoscimento conferito dallo Stato a cittadini che si sono distinti per il loro contributo alla crescita civile, sociale e culturale del Paese.

Tra i destinatari dell’onorificenza, su impulso della senatrice Ternullo, il netino Corrado Protasi, premiato per il costante impegno a favore dell’inclusione delle persone con disabilità, della sicurezza stradale, della prevenzione del bullismo e della violenza di genere, nonché per la promozione dei valori dello sport e del fair play.

A margine della cerimonia, la senatrice Ternullo ha voluto sottolineare il significato dell’anniversario repubblicano. “Celebrare gli ottant’anni della Repubblica significa rendere omaggio a una delle pagine più importanti della nostra storia nazionale. Il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la Repubblica e, per la prima volta, le donne parteciparono al voto politico nazionale insieme agli uomini. Una conquista storica che segnò l’affermazione della democrazia e della piena partecipazione alla vita del Paese. Da quella scelta nacque l’Italia moderna, fondata sui principi di libertà, uguaglianza e responsabilità che ancora oggi orientano il nostro cammino”.

La Senatrice ha quindi rivolto un pensiero particolare a Corrado Protasi: “L’onorificenza conferita a Corrado premia un percorso straordinario di altruismo, dedizione e attenzione verso i più fragili. Attraverso il suo impegno nel sociale e nello sport, ha saputo trasformare la solidarietà in azioni concrete, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità. È questo il volto migliore dell’Italia che oggi celebriamo”.

Visibilmente emozionato, Protasi ha commentato il prestigioso riconoscimento conferitogli dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e consegnato dal Prefetto Chiara Armenia. “Quest’anno la Festa della Repubblica assume per me un significato ancora più speciale. Ho avuto il privilegio di ricevere l’onorificenza, a coronamento di una vita spesa come una missione al servizio degli altri, attraverso l’impegno per l’inclusione sociale, la cultura della disabilità, l’educazione stradale, lo sport e la diffusione dei valori del fair play. Continuerò a mettere le mie energie e la mia esperienza al servizio della collettività con la stessa passione che mi ha accompagnato fino a oggi”.

Protasi ha infine rivolto un ringraziamento speciale alla senatrice Ternullo, sua “cara amica, compagna di tante battaglie e presenza costante nei miei progetti, che mi ha sostenuto e accompagnato anche in questo importante percorso culminato con un riconoscimento che porterò sempre nel cuore”.