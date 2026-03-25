A 19 anni già docente, il siracusano Lettieri: “Capisco i ragazzi perché ero uno di loro”

A 19 anni entra a scuola… ma dall’altra parte della cattedra. È la storia di Emanuele Lettieri, giovane originario di Noto, che ha preso servizio nei giorni scorsi all’Istituto superiore “Marco Polo” di Cecina, in provincia di Livorno.

Classe 2006, 20 anni il prossimo 18 aprile, Lettieri è un ITP, insegnante tecnico pratico, figura che opera nei laboratori degli istituti tecnici e professionali. Insegna grafica e comunicazione, la stessa materia che ha studiato all’istituto “Rizza” di Siracusa, dove si è diplomato nel 2024.

“Ho preso un voto onestissimo, 72 – spiega – ma sono convinto che il voto non faccia la persona. Ci sono ragazzi capacissimi che, anche con voti normali, possono fare grandi cose”.

Dopo il diploma, ha iniziato subito a lavorare come cameriere per costruirsi un futuro: “Mi sono pagato da solo le qualificazioni e l’abilitazione all’insegnamento. È stato un investimento su me stesso”.

Il sogno di insegnare

Dietro la sua scelta c’è una passione nata da lontano: “Ho sempre desiderato fare l’insegnante. È una figura che trasmette sapere e aiuta chi ha difficoltà a comprendere. Questo mi ha sempre affascinato”.

Un modello importante è stato anche un suo professore: “Lo ringrazierò sempre perché mi ha fatto innamorare della materia. Oggi cerco di insegnare allo stesso modo, trasmettendo passione ai ragazzi”.

Un docente tra i suoi studenti

Essere così giovane può sorprendere, soprattutto perché alcuni studenti hanno la sua stessa età o sono addirittura più grandi. Ma il rapporto in classe è chiaro: “I ragazzi hanno capito subito i ruoli. Mi danno del Lei, come ho chiesto, per una questione di rispetto”.

Allo stesso tempo, la vicinanza generazionale diventa un punto di forza: “Comprendo i loro problemi perché fino a poco tempo fa ero al loro posto. Oggi posso vedere entrambe le prospettive, quella dello studente e quella del docente”

“Non è un sacrificio, ma un investimento”

Attualmente vive in Toscana, lontano dalla sua terra, ma senza rimpianti: “Siracusa mi manca tantissimo, ma non considero questa scelta un sacrificio. È un investimento sulla mia carriera”

Un’esperienza che gli ha permesso anche di osservare differenze nel mondo scolastico: “Qui ho trovato ragazzi molto costanti e determinati, che sanno già cosa vogliono fare. È una cosa che mi ha colpito molto”