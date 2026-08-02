A 30 anni dal diploma, si ritrova la V B del “Leonardo da Vinci” di Floridia

Attualità · L'incontro

A trent’anni dal conseguimento del diploma, si è riunita oggi la storica classe V B del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia, in una serata intensa di emozioni, ricordi e amicizia.

Nonostante gli impegni professionali, le famiglie e i percorsi di vita che inevitabilmente hanno portato ciascuno su strade diverse, il legame tra i compagni di classe non si è mai interrotto. In questi anni, infatti, non sono mancati momenti di condivisione e occasioni per ritrovarsi, a testimonianza di un’amicizia autentica che il tempo ha saputo preservare.

La serata ha avuto un significato particolare: i compagni hanno ricordato con affetto il loro amico Davide Triolo, prematuramente scomparso, ripercorrendo insieme i momenti più belli vissuti tra i banchi di scuola e le esperienze che hanno segnato gli anni del liceo.

Nel corso dell’incontro, la V B ha inoltre deciso di costituirsi in un comitato spontaneo con l’obiettivo di coinvolgere anche le altre due classi diplomatesi nello stesso anno, la V A e la V C, per organizzare tra settembre e ottobre un momento celebrativo nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia, così da condividere insieme gli anni che hanno rappresentato una tappa fondamentale nella formazione umana e culturale di un’intera generazione di studenti.

A distanza di trent’anni, la V B dimostra come il tempo possa cambiare le vite, ma non cancellare i legami più autentici: perché i ricordi condivisi continuano a unire persone e storie, anche dopo tre decenni.