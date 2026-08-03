A.A.A. Bagnini cercasi, il Comune di Siracusa corre ai ripari ad agosto

A stagione balneare ormai inoltrata, il Comune di Siracusa corre ai ripari per garantire il servizio di salvamento nei solarium comunali. Palazzo Vermexio ha infatti pubblicato un avviso pubblico urgente per individuare operatori economici disponibili a svolgere il servizio di assistenza ai bagnanti nei solarium di Ru Frati, Forte Vigliena e via Cassia.
Una procedura che arriva con evidente ritardo rispetto al calendario estivo e che lo stesso Comune giustifica spiegando come i soggetti precedentemente individuati abbiano rinunciato all’incarico, rendendo necessario avviare una nuova ricerca “con carattere d’urgenza” per evitare l’interruzione del servizio.
L’avviso non rappresenta ancora una gara d’appalto, ma una manifestazione di interesse rivolta a imprese, cooperative, associazioni, enti del Terzo Settore e altri operatori qualificati che possano garantire l’immediata attivazione del servizio. Certo, resta da capire come – con i tempi burocratici e la stagione già iniziata da circa due mesi – l’ente possa trovare soggetti pronti a partecipare alla procedura.
Il servizio riguarda i tre solarium comunali di Ru Frati, Forte Vigliena e via Cassia e dovrà comprendere vigilanza, assistenza ai bagnanti, attività di salvataggio, primo soccorso e prevenzione dei rischi connessi alla balneazione.
Il periodo previsto va dal 10 agosto al 10 settembre, o comunque dalla data dell’eventuale affidamento fino al termine stabilito dall’amministrazione. Un dettaglio che evidenzia ulteriormente il ritardo della procedura, considerando che agosto è già iniziato e che le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 6 agosto.
Il quadro economico predisposto dal Comune stima un costo complessivo del servizio pari a 95.107,09 euro, comprensivo del personale addetto al salvamento, delle attrezzature, del coordinamento, delle spese organizzative e degli altri oneri necessari.
Per partecipare sarà necessario dimostrare di disporre di assistenti bagnanti in possesso del brevetto per il servizio in mare, della certificazione BLSD e di tutte le ulteriori abilitazioni previste dalla normativa vigente, garantendo inoltre la disponibilità all’avvio immediato del servizio.
L’amministrazione valuterà le proposte privilegiando la disponibilità immediata, l’esperienza maturata in servizi analoghi, l’adeguatezza organizzativa, il numero di operatori disponibili e la congruità economica dell’offerta, riservandosi anche la possibilità di procedere all’affidamento in presenza di una sola proposta ritenuta idonea.