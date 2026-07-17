A Canicattini Bagni il Festival del Mediterraneo e non solo: “Un progetto di sviluppo”

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Canicattini Bagni si prepara a vivere una nuova stagione di cultura, spettacolo, tradizioni e accoglienza con il via ufficiale del XXIII Festival del Mediterraneo, il grande contenitore di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta l’estate e, per la prima volta, anche fino al mese di ottobre.

Un cartellone ricco di appuntamenti che spazia dalla musica al teatro, dalla danza alle mostre, dagli incontri culturali alle attività sportive, passando per le tradizioni popolari, le eccellenze gastronomiche e le iniziative dedicate ai più giovani. Un percorso che culminerà nelle celebrazioni del 29 settembre in onore del patrono San Michele Arcangelo e che inizierà a tracciare il cammino verso il Bicentenario dell’Autonomia Comunale 1827-2027.

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Tra gli eventi più attesi figurano il 32° Festival Internazionale del Jazz, il 4° Festival del Rifugiato, il ritorno degli spettacoli dedicati a Lucio Battisti e Claudio Baglioni, gli omaggi a Franco Battiato, Lucio Dalla ed Ennio Morricone, il 43° Raduno Bandistico “Maestro Nino Cirinnà”, il 39° Palio di San Michele, le sagre dedicate ai prodotti tipici del territorio, gli appuntamenti letterari, le iniziative per bambini e le manifestazioni sportive.

Per il sindaco Paolo Amenta, il successo degli eventi è il risultato di una strategia di lungo periodo.

“La sfida avviata negli anni scorsi ci ha dato grandi soddisfazioni e risultati che forse non ci aspettavamo fino a questo punto – spiega –. Ma tutto nasce da un progetto di sviluppo che viene da lontano e che parla di sostenibilità, rigenerazione urbana, riqualificazione del centro storico e miglioramento dei servizi. Abbiamo investito sulla bellezza della città e adesso stiamo cercando di riempire questo contenitore di contenuti e opportunità”

Secondo il primo cittadino, il percorso di crescita di Canicattini Bagni non riguarda soltanto il turismo o gli eventi, ma un’idea più ampia di comunità.

“Parliamo di inclusione, integrazione, orientamento al lavoro e qualità della vita. Stiamo costruendo una città aperta, multiculturale e accogliente. Oggi vediamo nuovi investimenti nel centro storico, attività che aprono, imprenditori che scelgono di scommettere su Canicattini e perfino artisti provenienti dall’estero che acquistano casa qui”

Amenta annuncia anche una nuova definizione identitaria della città: “Canicattini è la città del Liberty e della musica, ma vogliamo aggiungere anche il concetto di inclusione, perché i risultati si raggiungono solo se tutta la comunità lavora insieme, dalle associazioni alle parrocchie, fino ai cittadini”

L’assessore al Turismo e alla Cultura Seby Gazzara sottolinea come il Festival del Mediterraneo sia il racconto della comunità canicattinese.

“Non è soltanto una rassegna estiva. È un percorso che racconta la nostra identità attraverso cultura, musica, arte, sport, tradizioni e associazionismo. È il modo con cui presentiamo Canicattini Bagni a chi arriva da fuori”

Tra i momenti di punta dell’edizione 2025 ci saranno il ritorno di Gianmarco Carroccia con il suo omaggio a Lucio Battisti, Igor Minerva con lo spettacolo dedicato a Claudio Baglioni, il concerto-tributo a Vasco Rossi e Ligabue, il Festival del Rifugiato con la pizzica salentina e la musica popolare, oltre a uno degli eventi più suggestivi dell’estate.

“Il 9 agosto ospiteremo una tappa del Festival del Teatro Lirico e dei Teatri di Pietra con Lorenzo Licitra, Rita Botto e il Coro Lirico Siciliano. Sarà un concerto dedicato a Battiato, Dalla e Morricone in versione candlelight, con il centro storico illuminato da centinaia di candele. Un momento di grande fascino e suggestione”

Ma il progetto di crescita della città non si fermerà con la fine dell’estate. A ottobre prenderà il via una nuova manifestazione dedicata alle eccellenze agroalimentari degli Iblei, destinata a diventare un appuntamento fisso.

“Vogliamo raccontare il territorio attraverso i suoi prodotti migliori e creare un evento che possa crescere anno dopo anno – aggiunge Amenta –. Non si tratta soltanto di divertimento e spettacolo, ma di un percorso che sta contribuendo a rendere Canicattini sempre più attrattiva”

Il sindaco guarda anche alle opere e ai servizi che accompagneranno questa crescita: il completamento dell’auditorium comunale per ospitare eventi durante tutto l’anno, la rigenerazione di edifici storici, nuovi servizi educativi per l’infanzia e una mobilità più efficiente grazie ai progetti dell’Area Urbana Funzionale con Siracusa, Avola, Floridia e Solarino.

“L’obiettivo finale – conclude – è creare le condizioni perché non si venga soltanto a visitare Canicattini Bagni, ma si scelga di viverci. L’estate è una parte importante di questo percorso, ma rappresenta soltanto un tassello di un progetto più ampio di sviluppo del territorio”