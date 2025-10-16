A Canicattini Bagni una fiaccolata per dire “NO” alla violenza sulle donne

Il tentato omicidio ai danni di una ragazza di Canicattini Bagni, delle scorse ore, ha scosso la tranquilla comunità. Il sindaco Paolo Amenta, intervenuto ai microfoni di Siracusa News, ha raccontato lo stato d’animo della piccola città e annunciato una fiaccolata silenziosa per reagire insieme all’orrore.

“Quando accadono fatti così violenti – ha detto Amenta – la comunità resta scioccata. Canicattini è un paese tranquillo, abituato alla condivisione e al rispetto. Ma di fronte a episodi del genere dobbiamo unirci e dire con forza che rigettiamo ogni forma di violenza.”

L’appuntamento è per venerdì sera alle 21: la città partirà in silenzio dal Comune di Canicattini Bagni e raggiungerà piazzetta Dante Alighieri, intitolata proprio “al contrasto della violenza contro le donne”.

Il sindaco ha voluto che la manifestazione coinvolgesse tutti: istituzioni, forze dell’ordine, chiesa, scuole e cittadini: “Sarà un momento per lanciare un messaggio forte: Canicattini rigetta la violenza, in tutte le sue forme, e si stringe intorno alla vittima e alla sua famiglia.”

Sulle condizioni della giovane aggredita, il sindaco ha riferito che dopo un delicato intervento chirurgico all’ospedale Umberto I di Siracusa, la donna è stata trasferita al San Marco di Catania, nel reparto di chirurgia toracica: “È stabile, ma resta in prognosi riservata. Stiamo tutti pregando che possa superare questo momento e tornare presto dai suoi bambini.”

Conclude Amenta: “Venerdì sera cammineremo insieme, con una fiaccola accesa nel buio, per dire ancora una volta no alla violenza e sì alla vita.”