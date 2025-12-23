Dagli acquisti "sotto casa" ai progetti per il futuro

Ospite in studio Francesco Diana, presidente Confcommercio

Ultime news

3 minuti di lettura
Venerdì scorso

A Cantina Marilina il Confeserfidi Future Award, il Premio Valorizzazione del Made in Italy 2025 

Confeserfidi premia l’impegno della cantina di Noto nella valorizzazione del territorio siciliano

Confeserfidi premia l’impegno della cantina di Noto nella valorizzazione del territorio siciliano

3 minuti di lettura

Si è svolta Venerdì 19 dicembre, presso la Chiesa di Santa Teresa a Scicli, la cerimonia di consegna del Confeserfidi Future Award – Premio Valorizzazione del Made in Italy 2025, riconoscimento assegnato a Cantina Marilina per il suo impegno nella promozione di una filiera agricola etica e sostenibile, fondata sul rispetto dell’ambiente e sulla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo locale. Il premio rientra nell’ambito dei Future Awards, iniziativa con cui Confeserfidi celebra le imprese italiane socie che si distinguono per visione, innovazione, sostenibilità e impatto positivo sul territorio. Durante l’edizione 2025 sono state 24 le realtà imprenditoriali premiate, esempi virtuosi di sviluppo responsabile e capacità di affrontare le sfide della transizione ecologica, digitale e sociale.

Cantina Marilina è stata selezionata per aver saputo interpretare in modo autentico i valori del Made in Italy, adottando modelli produttivi coerenti con i principi ESG (Environmental, Social, and Governance) e fortemente radicati nel territorio: «Ricevere il Premio Valorizzazione del Made in Italy da Confeserfidi è stato un momento di grande emozione – racconta Marilina Paternò, alla guida dell’azienda – È il riconoscimento di un lavoro quotidiano fatto di rispetto per la terra, attenzione alle persone e volontà di raccontare la Sicilia attraverso i suoi vini. Un incoraggiamento a proseguire con determinazione nel nostro percorso di sostenibilità e innovazione».

Fondata nel 2001 da Angelo Paternò, l’azienda è una realtà vitivinicola del sud-est siciliano, tra Noto e le riserve di Vendicari, Marzamemi e Portopalo. Oggi è guidata dalla figlia Marilina Paternò ed esprime una spiccata identità femminile, capace di coniugare tradizione e innovazione. L’azienda valorizza il clima mediterraneo, i suoli bianco-calcarei e i vitigni autoctoni, reinterpretando la tradizione attraverso l’uso del cemento, l’appassimento al sole e lunghe macerazioni, dando vita a vini autentici e profondamente legati al territorio.

Un percorso di qualità riconosciuto anche a livello nazionale: lo scorso ottobre il Moscato di Noto “Cecile” è stato premiato a Milano come Miglior Orange Wine d’Italia 2025 dalla Guida de L’Espresso: «Questo riconoscimento ha rappresentato per noi una conferma importante – ha aggiunto Angelo Paternò, fondatore di Cantina Marilina – Dimostra che credere nel territorio, rispettarne l’identità e lavorare in modo etico e sostenibile è una scelta che guarda davvero al futuro. Vedere oggi l’azienda crescere seguendo questi valori è motivo di grande orgoglio». Come evidenziato da Franco Conti, agente in attività finanziaria e responsabile dei rapporti commerciali con Cantina Marilina, il premio ha testimoniato «la capacità dell’azienda di valorizzare il Made in Italy attraverso un modello agricolo etico, identitario e sostenibile, capace di competere con successo sui mercati».

Con l’assegnazione del Confeserfidi Future Award – Premio Valorizzazione del Made in Italy 2025 a Cantina Marilina, Confeserfidi ha ribadito il proprio impegno nel sostenere e dare visibilità alle imprese che contribuiscono, con responsabilità e visione strategica, a costruire il futuro del sistema produttivo italiano.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi