A Cava solo un punto per il Siracusa, Parigini illude ma Orlando la pareggia

Ancora un pareggio per il Siracusa, ancora una gara segnata da emergenze, assenze e rimpianti. Al “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni finisce 1-1 contro la Cavese: un punto che muove la classifica ma che non consente agli azzurri di uscire dalla zona retrocessione.

Alla vigilia il compito era già complicato. Mister Turati, squalificato insieme al vice Spinelli (in panchina siede Giordano), deve rinunciare agli squalificati Bonacchi e Candiano e, a pochi minuti dal calcio d’inizio, anche allo stesso Limonelli, fermato da un attacco febbrile.

Il Siracusa (in maglia verde) parte con Farroni tra i pali; Zanini, Sapola, Pacciardi e Cancellieri in difesa; mediana del tutto inedita con Ba, Frisenna e Gudelevicius; Valente a sinistra, Parigini a destra e Molina di nuovo titolare al centro dell’attacco. La Cavese di Fabio Prosperi risponde con il 3-5-2: Boffelli in porta; Luciani, Cionek e Nunziata in difesa; Amerighi, Diarrassouba, Awua, Fella e Macchi a centrocampo; Orlando e Fusco in avanti.

La prima occasione degna di nota è del Siracusa: Parigini sfrutta una ripartenza veloce ma il suo destro termina a circa un metro dal palo. Al 26’ piove sul bagnato per gli azzurri: Zanini si ferma per un problema fisico ed è costretto a lasciare il campo a Puzone.

Il Siracusa cresce e al 37’ va vicino al gol: punizione di Valente dai 30 metri deviata in angolo da Boffelli, sul corner successivo Puzone calcia a colpo sicuro ma trova il muro difensivo campano. La Cavese risponde nel finale di frazione con Fella prima e Fusco poi, quest’ultimo con un colpo di testa che costringe Farroni a una parata difficile.

Al 45’ episodio chiave: su azione in area la panchina azzurra chiede il check FVS per un possibile tocco di mano di Luciani. Dopo la revisione, l’arbitro assegna il rigore al Siracusa. Dal dischetto Parigini si fa ipnotizzare da Boffelli, ma è il più rapido sulla ribattuta e deposita in rete il pallone dell’1-0. Dopo otto minuti di recupero si va al riposo con gli azzurri avanti.

La seconda frazione conferma una costante negativa della stagione siracusana. Al 50’ Orlando si accentra e impegna Farroni, poi sugli sviluppi di una punizione dal limite lo stesso numero 24 della Cavese trova una traiettoria perfetta con il mancino: palla all’incrocio e 1-1. Per il Siracusa è la 18a partita con gol subito in altrettante gare di campionato e l’ennesima rete incassata nei primi minuti della ripresa.

La Cavese prende fiducia e spinge. Prosperi cambia molto all’ora di gioco e al 65’ Sorrentino va vicinissimo al gol del possibile vantaggio, approfittando di una scivolata di Pacciardi ma calciando a lato di pochissimo. Il Siracusa prova a rispondere: Frisenna viene steso al limite, ma la punizione di Valente si infrange sulla barriera.

Nel finale ancora FVS protagonista: all’80’ gli azzurri reclamano un rigore per una presunta trattenuta su Puzone, ma in questo caso l’arbitro, dopo la revisione, lascia correre. Nel recupero è la Cavese ad avere il match point, con Sorrentino che al 97’ spara alto da posizione favorevole.

Finisce 1-1. Un pareggio che consente al Siracusa di salire a quota 15 punti, in coabitazione con Foggia, Giugliano e Latina (tutte impegnate domani), ma senza riuscire ancora a uscire dalla zona retrocessione. Prossimo appuntamento decisivo: ultima giornata d’andata al De Simone contro il Trapani.