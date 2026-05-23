A Città Giardino di Melilli, la 18esima edizione del concorso “Un Casco vale una Vita” al dopo lavoro Isab

Nel pomeriggio di ieri, al dopo lavoro “ISAB” di Città Giardino di Melilli (SR), si è conclusa la 18^ edizione del concorso “Un Casco vale una Vita”, progetto ideato dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Siracusa e sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e la società ISAB.

Il progetto rientra in una serie di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità ed è rivolto alle alunne ed agli alunni di tutte le terze classi delle scuole statali di primo grado della Provincia, prossimi al conseguimento del patentino per la guida di ciclomotori.

Dopo l’introduzione di Gianni Catania, presentatore della serata che ha salutato le Autorità militari e civili intervenute, gli studenti che hanno partecipato al concorso con i loro disegni, gli insegnanti, i dirigenti scolastici e i genitori, ha preso la parola il Col. Dino Incarbone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione e di tutti gli altri interventi di responsabilità sociale a favore del territorio, rimarcando l’importanza della diffusione della legalità tra i giovani evidenziando che i Carabinieri hanno tenuto conferenze in oltre 50 istituti scolastici nel corso delle quali si è parlato, con circa 5mila studenti, di Legalità in senso ampio, spaziando dalla sicurezza stradale, alla concentrazione alla guida e dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

In particolare, durante gli incontri, tenuti nell’anno scolastico in corso, nelle scuole della provincia attraverso le numerose conferenze che gli Ufficiali e i Comandanti di Stazione hanno tenuto per affrontare con i giovani studenti tematiche delicate e condividere con loro i valori a fondamento dell’Arma dei Carabinieri, riferimento per la società, ribadendo l’importanza di affiancare alla repressione una costante e capillare azione di formazione per la diffusione di una cultura della legalità.

Hanno successivamente preso la parola, per l’Ufficio Scolastico Provinciale, la professoressa Laura Lentini, che ha ringraziato i docenti e gli studenti che con la loro partecipazione hanno contribuito alla diffusione della cultura della legalità e della prevenzione delle condotte scorrette alla guida di veicoli, evidenziato come quest’anno la partecipazione degli studenti sia stata ancora più forte ed il livello degli elaborati superiore rispetto agli anni precedenti.

Infine, ha concluso il Direttore Operazioni di l’ISAB l’ingegnere Enzo Maurizio Montalbano, che ha ricordato l’impegno profuso per la realizzazione dell’iniziativa, nonché l’attenzione che l’azienda rivolge al mondo giovanile.

Dopo gli incontri, ciascuna delle terze classi di scuola secondaria di 1°grado della provincia ha presentato i disegni sul tema scelto quest’anno: “SII SAGGIO: ALLACCIA IL CASCO”. Sui 153 caschi donati da ISAB ad altrettanti studenti, è stato apposto il logo ideato da una studentessa del Liceo Artistico “Nervi Alaimo” di Lentini.

Il collegio dei docenti ha, quindi, proclamato i vincitori di classe dei 33 istituti coinvolti quest’anno. Con il supporto e la supervisione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa, gli elaborati vincitori di classe e d’istituto sono stati esaminati da una commissione formata dai partner promotori del progetto che, sulla base del linguaggio artistico e delle tecniche grafiche utilizzate nonché delle tematiche rappresentate, ha selezionato, non senza difficoltà, considerato l’alto livello dei disegni, i tre migliori elaborati, ai cui autori è stato donato un tablet come premio.

Dopo la foto ricordo, i ragazzi hanno ritirato i loro caschi e si sono divertiti fra le moto e le auto dei Carabinieri, esposte in uno stand appositamente allestito.