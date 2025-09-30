A Città Giardino proseguono i lavori per un centro antiviolenza da 1,7 milioni di euro

Tra i progetti più significativi per lo sviluppo sociale e culturale del territorio ibleo, il Comune di Melilli annuncia quello relativo alla realizzazione di un Centro Antiviolenza con Casa Rifugio a Città Giardino, all’interno di un lotto di terreno in via Caltanissetta, confiscato alla criminalità organizzata e assegnato all’Ente.

Il progetto ha un valore complessivo di 1.775.172,25, finanziato attraverso 1.074.583,86 euro con decreto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e 700.588,39 euro tramite mutuo con Cassa Depositi e Prestiti (concesso il 10/05/2024).

I lavori sono attualmente in corso e rappresentano un intervento strutturale e simbolico insieme, che promuove giustizia sociale, riutilizzo virtuoso dei beni confiscati alla mafia e sostegno concreto alle donne vittime di violenza. Il centro sarà un presidio di legalità, accoglienza e protezione, a beneficio dell’intera comunità.

Per la sua visione e per l’impatto sociale generato, il progetto è stato insignito dell’Impact Award 2025, riconoscimento nazionale dedicato alle Pubbliche Amministrazioni con il maggiore impatto sociale e ambientale. Un importante traguardo raggiunto grazie all’impegno e alla capacità di programmazione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Carta. L’Impact Award, alla sua prima edizione, è stato promosso dalla Polimi Graduate School of Management (business school del Politecnico di Milano), in collaborazione con il Politecnico di Bari, il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti.

Tra oltre 130 Comuni partecipanti, suddivisi tra progetti a impatto ambientale e sociale, Melilli – la Terrazza degli Iblei – si è distinta in una selezione altamente competitiva, affermandosi tra le realtà più innovative e virtuose a livello nazionale. Il riconoscimento testimonia non solo la qualità del progetto, ma anche l’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche e la capacità dell’Ente di intercettare fondi a fondo perduto e investirli in iniziative di valore per il territorio.

“Un progetto che nasce da un terreno sottratto all’illegalità e si trasforma in un presidio di speranza e tutela per chi ha bisogno – le parole del sindaco Carta – Questo è il senso più profondo dell’impegno pubblico: restituire valore alla comunità attraverso scelte coraggiose e utili”.