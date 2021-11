A Confindustria Siracusa analisi e prospettive per la crescita del comparto ospitalità luxury e wedding

In occasione della visita in Sicilia di Michele Boccardi, presidente nazionale di Assowedding & Luxury di Confindustria, le imprese del comparto turismo, ospitalità e del mondo wedding si incontreranno nella sede di Confindustria Siracusa domani, 4 novembre, alle 15,30 per discutere delle problematiche del settore e definire strategie di rilancio delle imprese nel post pandemia.

Verranno illustrate agli imprenditori le iniziative già messe in campo dall’associazione per fronteggiare l’emergenza economica determinata dal Covid e tracciare le nuove linee d’azione da intraprendere a sostegno del comparto.

Aprirà i lavori il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona. L’introduzione sarà a cura di Roberto Bramanti, presidente della sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Siracusa e a seguire interverrà il presidente di Assoweddig &luxury Michele Boccardi.