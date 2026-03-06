A Confindustria Siracusa il confronto sul futuro delle aree industriali siciliane

Si è svolto questa mattina nella sede di Confindustria Siracusa, in viale Scala Greca, l’incontro dedicato a “Sviluppo industriale in Sicilia: la piattaforma IRSAP per il rilancio delle aree produttive e nuovi bandi regionali”, un appuntamento che ha riunito istituzioni, rappresentanti del sistema produttivo e imprese per discutere il futuro delle aree industriali dell’isola.

L’iniziativa si è proposta come momento di analisi e confronto operativo sul ruolo strategico delle aree produttive nel quadro dello sviluppo economico regionale, con particolare attenzione agli strumenti messi in campo dall’IRSAP Sicilia e alle opportunità legate ai nuovi bandi regionali destinati alle imprese.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale. A seguire si è svolta una conversazione sul ruolo delle aree industriali nello sviluppo dell’isola tra il giornalista de Il Sole 24 Ore Nino Amadore e il senatore Marcello Gualdani, commissario dell’IRSAP Sicilia.

Il confronto è poi proseguito con una tavola rotonda dedicata al futuro delle aree industriali siciliane, alla quale hanno preso parte Diego Bivona, il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Carta, il direttore di IRSAP Sicilia Gaetano Collura e il commissario dei Consorzi ASI di Siracusa Corrado Di Stefano.

L’incontro ha previsto anche uno spazio di confronto diretto con le imprese del territorio, che hanno potuto intervenire sui temi legati allo sviluppo delle aree produttive e alle prospettive di investimento.

Le conclusioni sono state affidate all’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di dialogo tra istituzioni e sistema produttivo, confermando Siracusa come uno dei punti strategici nelle politiche regionali per lo sviluppo industriale