A Dimora delle Virtù di Augusta la natura diventa terapia

Un giardino dove i profumi, i colori e i silenzi si trasformano in strumenti di crescita, autonomia e fiducia. È il giardino terapeutico della Dimora delle Virtù di Augusta, l’ultimo e significativo passo avanti di un progetto che mette al centro le persone con disabilità e il loro diritto a una vita piena, libera e inclusiva.

Qui i ragazzi non coltivano soltanto piante, ma seminano possibilità. Ogni seme che germoglia racconta una storia di cura, inclusione e rinascita, in un contesto in cui la natura diventa terapia e la libertà… fiorisce davvero. Un luogo pensato per trasformare i sogni di indipendenza in esperienze concrete, dove i partecipanti possono sperimentare autonomia e sentirsi protagonisti del proprio percorso.

Questo era l’obiettivo di Ielsa Speciale e Massimo Salomone, della cooperativa sociale L’Albero, che a poco più di un anno dall’avvio del progetto hanno visto la loro visione prendere forma, diventando un vero e proprio incubatore di autonomia e inclusione. La Dimora delle Virtù è stata progettata per offrire un ambiente sicuro, accogliente e stimolante, capace di valorizzare le potenzialità di ciascuno e favorire una partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Al centro dell’iniziativa ci sono numerose attività: laboratori creativi, arte, musica, teatro, sport e attività manuali, pensati per stimolare la comunicazione, incoraggiare la cooperazione e rafforzare l’autostima dei ragazzi. Un percorso che guarda al futuro con concretezza, ponendo le basi di un autentico “dopo di noi”.

Con la nascita del giardino terapeutico, il progetto compie un ulteriore salto di qualità: uno spazio vivo, che cresce insieme alle persone che lo abitano, offrendo strumenti reali per affrontare il domani con maggiore serenità. Perché alla Dimora delle Virtù, tra la terra e il cielo, l’inclusione prende radice e l’autonomia trova finalmente il suo spazio per fiorire.