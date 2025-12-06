A Floridia la prima manifestazione dei ragazzi del Centro Diurno Diffuso

Per la prima manifestazione a Floridia, il Centro Diurno Diffuso ha scelto Piazza Nassirya, sede del mercato settimanale, organizzando momento di confronto, partecipazione e autentica magia. Stamattina, i referenti della cooperativa sociale Valica e dell’associazione Diversabili “Padre Pio”, insieme con professionisti del settore e attivisti, hanno incontrato i cittadini. Oltre alla promozione dei prodotti dell’orto e delle creazioni del laboratorio artistico-creativo, esposte in un banchetto, i protagonisti dell’iniziativa hanno veicolato nuovi e diversi temi: incontrare l’altro, vivere gli spazi della propria città, e sperimentarsi in nuovi compiti e nuovi ruoli migliorando la qualità di vita e il livello di inclusione sociale dei giovani coinvolti.

“In questi primi mesi di attività del Centro Diurno Diffuso iniziamo già a vedere i frutti del lavoro svolto da questo straordinario gruppo di ragazzi – dichiarano Carmelo Mazzarella, presidente di VALICA e Antonio D’Aquino, referente dell’associazione “Padre Pio” -. Siamo felici di averli visti fare squadra, creando un vero gruppo per sostenersi e crescere insieme giorno dopo giorno”.

L’iniziativa rientra nel progetto promosso dal Comune di Floridia e gestito dall’Associazione “Padre Pio” Onlus e da VA.LI.CA, realtà impegnate quotidianamente nella costruzione di percorsi educativi e inclusivi. Il progetto può contare sul sostegno di una Rete Territoriale ampia e significativa, che affianca i ragazzi e le loro famiglie con professionalità e vicinanza.

“L’esposizione dei prodotti dell’orto e degli elaborati artistico-creativi che hanno realizzato i ragazzi insieme agli operatori del Centro Diurno rappresenta un percorso, un impegno condiviso, un modo nuovo di stare nella comunità. Questo momento – concludono – è parte integrante del progetto ed è stato solo il primo di una serie di incontri e appuntamenti attraverso cui continueremo a valorizzare le loro competenze, la loro creatività e il loro entusiasmo”.