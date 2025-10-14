A Floridia Renzo Spada aderisce a Noi Moderati

Nella sala consiliare del palazzo municipale di Floridia, domenica scorsa si è tenuta la convention “Una scelta nuova per nuove prospettive”. L’incontro, promosso e organizzato dal consigliere comunale Renzo Spada, ha sancito il passaggio dell’esponente politico floridiano al partito Noi moderati, che fa riferimento al deputato nazionale Maurizio Lupi, fondatore e leader del partito, e al coordinatore nazionale on. Saverio Romano.

Sono intervenuti al convegno: il coordinatore provinciale Nino Campisi, il consigliere nazionale Peppe Germano e Renata Polverini, ex deputata e leader storica del sindacato Ugl, attuale responsabile nazionale del welfare per il partito. Un numeroso pubblico, presente nonostante il giorno festivo, ha seguito con attenzione gli interventi in programma, introdotti da Renzo Spada. Nino Campisi e Peppe Germano hanno illustrato i contenuti informativi del partito, la sua posizione in ordine alla situazione politica nazionale, regionale e locale rivendicando la rilevanza del suo ruolo nell’ambito della coalizione di appartenenza, orgogliosi di una collocazione privilegiata per storia, tradizione e valori di riferimento che non possono venir meno a censurare gli scenari equivoci e alcune vicende allarmanti che caratterizzano attualmente la politica nel siracusano.

Renata Polverini ha coinvolto il pubblico in un appassionante racconto di vita e di attività politica; attività nutrita del suo retroterra sindacale e impegnata ad affrontare e a risolvere le priorità del territorio, da quella occupazionale a quella della tutela della salute pubblica, tematiche sensibili riguardanti le fragilità sociali e lo sviluppo.

Il dibattito, che ha elevato sensibilmente il livello culturale e politico locale di questi ultimi anni, è stato arricchito dagli interventi di esponenti locali dei partiti e dei movimenti politici e di eminenti rappresentanti della società civile, che hanno evidenziato alcune criticità che interessano il territorio stigmatizzando, in diversi passaggi, l’impoverimento del discorso politico, la veemenza dei toni e le scelte palesemente anti-sociali dell’attuale amministrazione floridiana e l’assenza di un dialogo costruttivo fondato su autentiche fondamenta civili e democratiche e non sulla maldicenza e la falsità.

Nel suo intervento, Renzo Spada, risultato il consigliere più votato al Consiglio comunale nel 2020, ha spiegato le ragioni della scelta di aderire a Noi Moderati, ripercorrendo i momenti salienti della sua lunga amicizia con l’ex parlamentare Renata Polverini e della sua intensa attività politica spesa sul territorio in battaglie su problematiche come quella dell’obbligo delle ambulanze di avere il medico a bordo, o come quella del miglioramento dei presidi e dei servizi sanitari a Floridia. Fiore all’occhiello dell’impegno di Spada, che ritorna pienamente a fare politica attiva dopo alcune travagliate vicende di salute familiare, è l’attenzione verso i giovani e le loro problematiche ed il sostegno, in particolare, alle iniziative dei giovani imprenditori locali.