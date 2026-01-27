“A illuminare tutto con la sua genialità arriva TonyPitony”: Fiorello esalta il misterioso artista siracusano e sogna l’Ariston

Dallo streaming ai social, fino alla chiamata in diretta su Rai Radio2: il fenomeno TonyPitony continua a sorprendere. Il misterioso artista siciliano, volto nascosto dietro una maschera ispirata a Elvis Presley, ha fatto il suo debutto in Rai grazie a Fiorello, che non ha mai nascosto di essere un suo grande fan.

“A illuminare tutto con la sua genialità arriva TonyPitony”, ha dichiarato lo showman, definendolo un talento capace di rischiarare “questo piattume musicale che affligge la scena italiana“. Un endorsement pesante, arrivato in diretta nazionale, che ha acceso ancora di più i riflettori su un artista che, nonostante il successo, continua a custodire gelosamente la propria identità.

Il siracusano TonyPitony è intervenuto in collegamento da Londra, dove si trova attualmente, raccontando con ironia e distacco il momento d’oro che sta vivendo. “Non mi rendo conto del successo, e meno male”, ha confessato, scherzando sul fatto di stare leggendo un libro inesistente dal titolo surreale “Le 9999 foto dei piedi”: “In realtà non esiste, è un libro che prima bisogna scrivere e poi leggere”.

A contribuire alla sua esplosione di popolarità è stata anche la sigla del FantaSanremo, diventata virale e amatissima dal pubblico. TonyPitony, però, ridimensiona il proprio ruolo e attribuisce il merito “al signor Papalina, che ha avuto fiducia in me”, sottolineando come il successo sia spesso frutto di incontri e intuizioni condivise.

Nonostante l’entusiasmo di Fiorello e le voci che già lo immaginano sul palco dell’Ariston, l’artista smentisce categoricamente una sua partecipazione al Festival di Sanremo. Nessuna gara, dunque, almeno per ora. Ma una promessa resta: “Sanremo farà ridere“, ha assicurato, lasciando intendere che la sua presenza, in qualche forma, potrebbe comunque farsi sentire.

Maschera, ironia e talento: TonyPitony continua a muoversi fuori dagli schemi.