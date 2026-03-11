A La Borgata un incontro pubblico sul futuro del turismo nel territorio siracusano

Venerdì 13 marzo, alle ore 17:30, nella sede di via Piave 53, la Camera del Lavoro “La Borgata” promuove un incontro pubblico dedicato alle politiche di accoglienza e al futuro dello sviluppo turistico nella provincia di Siracusa.

Il comparto turistico, insieme al polo industriale, costituisce il motore trainante dell’economia locale, posizionando il territorio siracusano ai vertici nazionali per produzione di PIL. Tuttavia, per la CGIL, occorre superare il modello “mordi e fuggi”, trasformando il flusso turistico in una risorsa che generi benessere collettivo ,creazione di lavoro stabile e dignitoso e una reale redistribuzione del reddito.

La proposta mette al centro il valore dell’accoglienza, la tutela del patrimonio e la vivibilità per i residenti. Integrare il visitatore nella vita sociale della città significa costruire un modello sostenibile in cui il benessere dei cittadini e i diritti dei lavoratori siano la base per un’offerta turistica di qualità.

Il dibattito, moderato da Alessandro Acquaviva, vedrà i contributi di Sergio Pillitteri: autore del testo Turismo e Accoglienza Turistica; Giuseppe Rosano: Presidente di Noi Albergatori; Santi Lo Tauro e Fabio Salonia: rappresentanti del comparto Turismo del CNA; Luigi Veneziano: Presidente di ABBAT; Alessandro Vasquez: Segretario FILCAMS-CGIL.

Sono inoltre previsti interventi di associazioni e singoli operatori del settore, portatori di esperienze dirette di partecipazione e gestione territoriale. Le conclusioni saranno affidate a Franco Nardi, Segretario Generale della CGIL di Siracusa.