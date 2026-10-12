A Marzamemi Nadia Terranova ha presentato “Quello che so di te”, finalista Premio Strega

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Video · Book Fest

“Le scrittrici mi hanno insegnato a non avere paura delle oscurità, delle ambiguità e dei dolori della vita”. A dirlo è Nadia Terranova, tra le ospiti della sesta edizione del Marzamemi Book Fest, che si è chiuso ieri. La scrittrice ha presentato il suo romanzo “Quello che so di te”, finalista al Premio Strega 2025.

“Leggere, resistere” è stato il tema di quest’anno del festival, che per quattro giorni ha trasformato il borgo marinaro di Pachino in un grande laboratorio di cultura e formazione. Al centro c’erano scrittori, giornalisti e artisti, protagonisti di dialoghi, laboratori, performance e spettacoli, per ricordare quanto un libro possa ancora ispirare progetti, far crescere i territori, creare relazioni e generare emozioni e bellezza.

Il libro è ambientato a Messina e racconta una storia di famiglia, che passa anche dal vecchio manicomio della città. “Credo che sia sempre importante sanare i tabù e raccontare le storie più nascoste, sia della famiglia sia della società – spiega Terranova – Soprattutto quando le due cose coincidono”

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Nelle sue pagine compaiono anche altre scrittrici, a cominciare da Virginia Woolf. “Le scrittrici mi hanno insegnato a prendere le oscurità e i dolori della vita e a trasformarli in storie, in storie raccontate e da raccontare”, dice.





Ha ancora senso organizzare festival letterari, mentre l’intelligenza artificiale sembra prendere il sopravvento? Per Terranova la risposta è sì. “Il sopravvento glielo lasciamo prendere noi. Quindi continuiamo a organizzarli”.

E la lettura è ancora di moda? Qui la scrittrice fa una riflessione controcorrente. “Credo che la mia generazione sia quella su cui bisogna lavorare di più, perché ha perso il gusto della lettura – ammette – Invece, sarò sincera e forse un po’ in controtendenza, vedo tanti giovani, nativi digitali abituati alla tecnologia, che leggono e amano i libri. E questo mi riempie di gioia”