Ultime News

SiracusaNews TV

Video Book Fest

A Marzamemi Nadia Terranova ha presentato “Quello che so di te”, finalista Premio Strega

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
Guarda il video nella pagina dedicata

“Le scrittrici mi hanno insegnato a non avere paura delle oscurità, delle ambiguità e dei dolori della vita”. A dirlo è Nadia Terranova, tra le ospiti della sesta edizione del Marzamemi Book Fest, che si è chiuso ieri. La scrittrice ha presentato il suo romanzo “Quello che so di te”, finalista al Premio Strega 2025.

“Leggere, resistere” è stato il tema di quest’anno del festival, che per quattro giorni ha trasformato il borgo marinaro di Pachino in un grande laboratorio di cultura e formazione. Al centro c’erano scrittori, giornalisti e artisti, protagonisti di dialoghi, laboratori, performance e spettacoli, per ricordare quanto un libro possa ancora ispirare progetti, far crescere i territori, creare relazioni e generare emozioni e bellezza.

Il libro è ambientato a Messina e racconta una storia di famiglia, che passa anche dal vecchio manicomio della città. “Credo che sia sempre importante sanare i tabù e raccontare le storie più nascoste, sia della famiglia sia della società – spiega Terranova – Soprattutto quando le due cose coincidono”

Nelle sue pagine compaiono anche altre scrittrici, a cominciare da Virginia Woolf. “Le scrittrici mi hanno insegnato a prendere le oscurità e i dolori della vita e a trasformarli in storie, in storie raccontate e da raccontare”, dice.


Ha ancora senso organizzare festival letterari, mentre l’intelligenza artificiale sembra prendere il sopravvento? Per Terranova la risposta è sì. “Il sopravvento glielo lasciamo prendere noi. Quindi continuiamo a organizzarli”.

E la lettura è ancora di moda? Qui la scrittrice fa una riflessione controcorrente. “Credo che la mia generazione sia quella su cui bisogna lavorare di più, perché ha perso il gusto della lettura – ammette – Invece, sarò sincera e forse un po’ in controtendenza, vedo tanti giovani, nativi digitali abituati alla tecnologia, che leggono e amano i libri. E questo mi riempie di gioia”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche