A Melilli al via la Sagra “Pititti, Pititteddi e Liccumarei” in piazza San Sebastiano

A Melilli continua il vivace calendario delle Sagre, inaugurato il 30 agosto 2025 con la “Sagra di Comunità”. Tra gli appuntamenti più attesi di inizio settembre spicca il ritorno della Sagra “Pititti, Pititteddi e Liccumarei”, in programma il 5, 6 e 7 settembre: l’evento animerà la suggestiva Piazza San Sebastiano, trasformandola in un crocevia di sapori, tradizioni e momenti di convivialità.

Tre serate dedicate alla valorizzazione del Patrimonio gastronomico e culturale del Territorio, promosse dal Comune di Melilli con l’obiettivo di riscoprire e celebrare le tradizioni locali, in un clima di festa e partecipazione popolare.





L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco On. Giuseppe Carta, si conferma un’occasione importante per rafforzare il senso di Comunità e promuovere l’identità melillese attraverso il cibo, la musica e lo spettacolo.

I protagonisti della sagra saranno i piatti della tradizione locale, specialità gastronomiche fortemente radicate nella cultura popolare del Territorio. Gli stand, curati da associazioni locali e operatori del settore, offriranno ai visitatori un percorso autentico tra sapori e profumi del passato, nel cuore del centro storico.

Il programma prevede una ricca offerta di intrattenimento, con spettacoli dal vivo che arricchiranno ciascuna serata: venerdì 5 settembre: apertura con la musica dal vivo della band Atmosfera Blu, seguita dall’esibizione comica di Giuseppe Castiglia. A presentare la serata sarà Ruggero Sardo, conduttore e volto noto della televisione regionale.

Sabato 6 settembre: spazio alla musica rock con La Band del Blasco, tribute band ufficiale di Vasco Rossi, e all’intrattenimento comico di Carlo Kaneba. Conduce Chiara Esposito.

Domenica 7 settembre: serata conclusiva con lo spettacolo “Sicilia in Festa”, che vedrà protagonisti Toni Carbone, Antonio Balistreri, Ivan Fiore e Lillo Puccio. In chiusura, il concerto “Peppone canta De André”, omaggio alla canzone d’autore italiana. La conduzione sarà affidata a Diego Caltabiano.

L’accesso agli spettacoli è libero e gratuito: a partire dalle 19 sarà possibile immergersi nei profumi e nei sapori degli stand gastronomici; a seguire il palco prenderà vita con musica, performance e intrattenimento per tutte le età.