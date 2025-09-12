A Melilli arriva Iblei Cup + 40 il torneo nazionale di pallavolo

Presentata stamani a Melilli l’Iblei Cup +40, prestigiosa manifestazione di pallavolo maschile e femminile valida per i Campionati Nazionali dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, organizzata dal Comune di Melilli e l’Unvs Santa Tecla Carlentini.

Il sindaco Giuseppe Carta ha dichiarato: “Siamo aperti a tutte le discipline e non potevamo dire di no a un evento simile. Melilli abbraccia tutti grazie all’efficienza dei suoi impianti e alla centralità del suo territorio.”

“Da sempre questo territorio ha avuto una vocazione per lo sport e non è un caso se molte società si avvicinano a noi perché trovano disponibilità, accoglienza ed efficienza nei servizi.”, spiega l’assessore allo Sport Giuseppe Militti

Agata Licciardello, allenatore squadra femminile UNVS Santa Tecla ha detto : “Ringrazio il Comune per la location molto bella. Si dice veterani ma di veterani c’è poco perché ci sono tante atlete di livello.”

“Grazie all’amministrazione Carta. Come staff del Melilli Volley conosco il territorio e la passione del territorio. Si scrive veterani ma si legge atleti: tanti con un passato glorioso, per cui sarà anche qualitativamente importante. È giusto divertirsi e partecipare. Vi assicuro che il livello sarà altissimo. Questo sport è un’occasione per far conoscere il nostro territorio, per cui ci sarà un momento anche turistico e gastronomico importante.”, afferma Egidio Emmi, allenatore squadra maschile UNVS Santa Tecla.

“Pochi centri hanno palestre e strutture come queste, qui ti senti a casa. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Livello altissimo ma connessione con il territorio: con 180 persone, tutte delegazioni che dormiranno qui.”, conclude Gaetano Caserta, DS UNVS Santa Tecla Carlentini

L’Iblei Cup +40 rappresenta un’importante vetrina per la pallavolo veterana, con atleti di alto livello che si incontrano a Melilli, evidenziando la vocazione sportiva del territorio e l’eccellenza delle strutture locali.