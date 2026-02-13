A Melilli e Villasmundo il Carnevale dei colori e della tradizione: tornano le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in maschera

È tutto pronto per il momento più atteso del 66° Carnevale di Melilli, quello consacrato all’estro, alla fantasia e al coinvolgimento del pubblico: le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, protagoniste assolute di un fine settimana all’insegna della spettacolarità e della tradizione popolare che da oltre sessant’anni accende la “Terrazza degli Iblei”. A Melilli, il clima di festa entrerà nel vivo oggi 13 febbraio, quando dalle 16:30 in piazza Umberto è previsto il raduno dei Gruppi in maschera e la sfilata verso Piazza San Sebastiano, dove la musica e i colori daranno il via a una delle giornate più emblematiche del Carnevale.

La festa proseguirà il giorno dopo, Sabato 14 febbraio, dalle 15 in Piazza Carmine, col raduto dei Carri allegorici e la Sfilata verso Piazza San Sebastiano. A seguire lo spettacolo di Nathalie Aarts (voce storica dei Soundlovers) e Luigi Zimmitti Sax, e la discoteca in piazza con FM Italia, che trasformerà il cuore del paese in una grande pista a cielo aperto.

Le sfilate torneranno protagoniste anche domenica 15, con un primo appuntamento alle 10 dedicato ai bambini in maschera, cui seguirà, dalle 15:00, un nuovo raduno di carri e gruppi allegorici presso Piazza Carmine. Alle 19, Piazza San Sebastiano ospiterà lo spettacolo musicale “Music Dance”, con la partecipazione speciale degli Eiffel 65, icone della musica dance internazionale, prima del gran finale con DJ set. Anche lunedì 16 febbraio sarà animato con il raduno dei Gruppi in maschera e la successiva sfilata, ma il gran corteo conclusivo andrà in scena martedì 17 febbraio con l’ultima sfilata dei carri e dei gruppi in maschera a partire dalle 15 da Piazza Carmine. La chiusura vedrà sul palco i Los Deseos, la madrina Francesca Tocca e una lunga serata musicale fino a notte fonda.

Anche Villasmundo, frazione storica di Melilli, sarà protagonista con le sue sfilate e un coinvolgente programma di spettacoli: il primo appuntamento sarà sabato 14 febbraio dalle 17, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera delle scuole, accompagnati da Re e Regina Carnevale. La festa continuerà in Piazza Risorgimento con animazione, musica e gli spettacoli de I 4 Gusti e DJ Alessandro Agozzino con la presentazione di Ruggero Sardo.

La magia si ripeterà domenica 15 febbraio dalle 17, con un nuovo corteo allegorico e i protagonisti del Carnevale villasmundese, mentre dalle 19 il palco di Piazza Risorgimento accoglierà la Tropicana Best Band e, in serata, i DJ set di Tommy Production, Hellen e Chiara Figus Vox. Infine, l’ultima grande sfilata andrà in scena martedì 17 febbraio, quando Villasmundo concluderà in allegria il Carnevale con il suo corteo finale e gli spettacoli di Piper Band, DJ Alessandro Agozzino, DJ Claudia Giannettino e Chiara Figus Vox.

Anche quest’anno, il Carnevale di Melilli non sarà soltanto una festa di maschere e musica, ma un’occasione per valorizzare il suo valore identitario e culturale: la manifestazione continua, infatti, a rappresentare il perfetto equilibrio tra arte popolare, creatività contemporanea e un forte senso di appartenenza territoriale.

Le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, realizzate con cura dalle associazioni locali e dai laboratori artigiani, rimangono l’anima pulsante del Carnevale melillese, simbolo di una comunità che da generazioni trasforma la festa in un atto d’amore verso la propria storia.

Accanto alle sfilate e agli eventi in piazza, il Carnevale di Melilli offrirà ai visitatori anche un’occasione di scoperta del patrimonio locale: durante i giorni della manifestazione sarà possibile visitare il MU.S.A. – Museo di Storia Naturale e Archeologia, la suggestiva Cava del Barocco – Pirrera Sant’Antonio e il Museo delle Moto d’Epoca, per un viaggio che intreccia cultura, natura e tradizione. (Il calendario delle visite sarà comunicato nelle prossime settimane).

Per garantire un afflusso ordinato e una migliore fruizione degli eventi, il Comune di Melilli ha predisposto diverse aree parcheggio nelle seguenti zone:

• Via Gorizia

• Piazzale Padre Pio

• Piazzale Sant’Eligio

• Ex Piano Fiera – Area Mercatale

• Campo Sportivo.

Sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio, articolato in due diverse fasce orarie per garantire una migliore fruizione degli eventi e dei luoghi di interesse. Dalle 15 sarà disponibile un servizio dedicato a quanti vorranno visitare la Pirrera Sant’Antonio e il M.U.S.A., con fermate a Piazzale Sant’Eligio; M.U.S.A.; Pirrera Sant’Antonio.

Dalle 17 sarà invece attivo il servizio navetta dedicato ai visitatori del Carnevale, con fermate presso: Piazzale Padre Pio; Piazzale Sant’Eligio; Ex Piano Fiera/Area Mercatale; Campo Sportivo. Un servizio pensato per agevolare cittadini e visitatori, favorendo una partecipazione comoda e sicura a tutte le iniziative del Carnevale di Melilli.