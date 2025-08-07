A Melilli il corso gratuito in “Fashion Styling e UpCycling” con Fabio Mercurio

Prosegue il calendario dell’Estate Melillese 2025 con una nuova iniziativa dedicata ai giovani e alla formazione creativa. Il Comune di Melilli è lieto di presentare il Corso gratuito in “Fashion Styling e UpCycling”, che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre, al Museo dei Fondi Storici di Melilli.

A guidare i partecipanti sarà Fabio Mercurio, Fashion Stylist e Art Director di fama internazionale, con un’esperienza consolidata nel mondo della moda e del celebrity styling.





Il corso si terrà in presenza, dalle 10 alle 13, ed è rivolto a un gruppo di 20 giovani tra i 16 e i 25 anni, appassionati di moda, stile e sostenibilità.

Durante le lezioni, i partecipanti approfondiranno il concetto di upcycling, imparando a trasformare capi di abbigliamento usati in creazioni uniche e originali, con un approccio innovativo e attento all’ambiente.

Obiettivo del corso sarà stimolare la creatività, promuovere la cultura della moda sostenibile e offrire strumenti concreti a chi desidera avvicinarsi al settore fashion.

L’iniziativa, che si inserisce in un più ampio programma culturale e sociale del territorio melillese, è stata fortemente voluta e promossa dall’Amministrazione Comunale tutta, con particolare entusiasmo da parte del sindaco, Carta, per il progetto che vedrà Fabio Mercurio, artista di origini melillesi, tornare nella propria città per condividere e mettere a disposizione il proprio know-how.

E il vice Sindaco, Cristina Elia, da sempre attenta alla valorizzazione delle potenzialità giovanili, ha sottolineato come l’obiettivo dell’Amministrazione sia “quello di promuovere il talento, ma anche di professionalizzarlo, affinché possa trasformarsi in reale opportunità di crescita personale e lavorativa: sponsorizzare il talento locale significa credere nelle capacità dei giovani e costruire con loro un futuro più ricco di possibilità”

La partecipazione è completamente gratuita, ma i posti sono limitati: per iscriversi è necessario inviare una mail con i propri dati a fabio.mercurio@gmail.com entro e non oltre il 20 agosto 2025.